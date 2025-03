Timmy (18) is een van de slachtoffers van zinloos geweld in Gistel en reageert: “Ik zou liegen moest ik zeggen dat ik niet bang ben”

Wat een leuke pot voetbal moest worden, draaide afgelopen zondag uit op een sisser. Eerder al deelden we de beelden van een tiener die rake klappen kreeg door enkele leeftijdsgenoten. Ook Timmy en zijn vriend kregen een uur later rake klappen van dezelfde daders. “Ik zit momenteel op kot in Kortrijk omdat ik me niet meer veilig voel in Gistel”, zegt de jongen nog steeds zwaar onder de indruk.

Voor alle duidelijkheid: het eerste slachtoffer en Timmy kennen elkaar niet. De feiten waarin Timmy betrokken raakte, gebeurden een uur nadat dezelfde daders een andere jongen zwaar hadden aangepakt. Zondagmiddag en mooi weer: ideaal om te gaan voetballen. Timmy en zijn vriend trokken daarom naar het sportterrein in Gistel. “We waren er aan het voetballen gegaan en enkele jongens vervoegden ons. Het was al bij al een leuke pot voetbal”, duidt Timmy. “Een uurtje nadat we voor het eerst tegen een bal hadden getrapt, stapte een van de jongens op mij af. Die zei dat ik zijn mama had uitgescholden.”

Rake klappen

Volgens Timmy was dat uiteraard niet zo. “Ik had die jongens daarvoor nooit eerder gezien, hoe zou ik dan zijn mama kunnen uitschelden?”, vraagt Timmy zich af. “Ik zei nog dat ik niet wist waarover hij het had, maar hij bleef erbij. Toen ik mij een tweede keer wilde verantwoorden, haalde hij zwaar uit. Het ging allemaal supersnel. Opeens waren ze met drie man aan het schoppen en het slaan op mij. Ik ging de grond in, maar dat weerhield ze niet om nog enkele rake klappen uit te delen. Nog een andere gast zette zijn voet tegen mijn kaak terwijl ik op de grond lag. Daardoor heb ik nu een zwelling.”

De vriend – hij wil liever anoniem blijven – van Timmy kwam uiteindelijk tussenbeide en kreeg ook rake klappen te verwerken. “Nog meer dan ik zelf”, vindt Timmy, die hard geschrokken is door het incident en het geweld waarmee de daders tekeer gingen. “Ik woon in Gistel en heb dat daar nog nooit meegemaakt. Mijn ouders zijn in de tijd de drukke stad ontvlucht, net om zaken als dit nooit te hoeven meemaken. Bij mijn weten is dit ook de eerste keer dat zoiets in Gistel gebeurt.”

De vader van Timmy gooide zelf de beelden online, maar verwijderde die korte tijd later weer. “Het gaat om beelden die eerder al op sociale media werden gedeeld en die genomen werden door een van de jongens waarmee we gevoetbald hadden”, weet Timmy. “Aan de ene kant vind ik het niet erg dat die beelden gedeeld worden. Zo weet iedereen wat er gebeurd is. Het is goed dat het fenomeen nu in de pers komt, zodat iedereen weet wat er gaande is. Zaken als dit moeten de wereld uit. Ik krijg enorm veel steun uit alle hoeken.”

Onderzoek

Timmy zelf is de rust gaan opzoeken op kot in Kortrijk, waar hij studeert. “Ik ben natuurlijk bang”, zegt hij. “Ik zou liegen moest ik het tegendeel beweren. Ik ben weggegaan van Gistel omdat ik er momenteel liever niet op straat loop. Slapen lukt momenteel moeilijk, er gaat van alles door me heen. Wat ik de daders wens? Niets eigenlijk. Ik wil vooral dat ze inzien dat ze verkeerd waren en dat zoiets niet hoort, én dat ze een gepaste straf krijgen.”

Zowel de vriend van Timmy als Timmy zelf gingen naar de spoedgevallen van het ziekenhuis ter controle. “We kregen rake klappen, maar gelukkig werd er niets gebroken. Ik heb wel nog steeds barstende hoofdpijn. Maar met pijnstillers gaat het beter.”

Ondertussen zijn de politie en het parket nog steeds bezig met het onderzoek naar de incidenten. Ook burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester) reageerde al en voegt een plaatsverbod uit voor de betrokken jongeren. Hij gaat ook met de ouders en de daders in gesprek.