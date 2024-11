Tieners riskeren celstraf na afranseling man aan Blankenbergs danscafé, maar wassen de handen in onschuld: “Hij kan ook gevallen zijn”

Twee 19-jarige jongemannen ontkennen voor de Brugse rechtbank met klem dat ze een man in elkaar sloegen aan het danscafé Circosia in Blankenberge. De procureur vroeg een celstraf voor het duo.

n de nacht van 21 op 22 juli vorig jaar werd een man in elkaar geslagen aan danscafé Circosia in Blankenberge. Het waren passanten die het slachtoffer bewusteloos en zwaar bebloed aantroffen in de goot. Volgens een getuige lag de man met zijn gezicht op de stoeprand. De verwondingen waren niet min, want het slachtoffer was 23 dagen werkonbekwaam.

Via getuigen kon de politie twee 19-jarige verdachten identificeren. Volgens de procureur zou Blankenbergenaar S.A. het slachtoffer geschopt en geslagen hebben, terwijl twee vrienden stonden toe te kijken. Medebeklaagde Y.R. uit De Haan stond volgens de procureur te lachen. Derde zou alles gefilmd hebben, maar werd niet mee gedagvaard omdat hij intussen om het leven kwam bij een verkeersongeval.

Procureur Fauve Nowé vroeg voor S.A. en Y.R. respectievelijk achttien en veertien maanden celstraf. De beide beklaagden gingen voor de vrijspraak. “Mijn cliënt was tot middernacht aan het werk in Kontich, waardoor hij onmogelijk de feiten kan gepleegd hebben”, pleitte Jonas Van Oyen, de advocaat van S.A. De advocate van Y.R. benadrukte dat niemand de eigenlijke vechtpartij zag. “Het slachtoffer kan ook gevallen zijn”, stelde advocate Leen Verstraete. “Mijn cliënt was in de buurt, maar heeft het slachtoffer enkel geholpen.”

De rechtbank doet uitspraak op 10 december. (AFr)