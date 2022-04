Tiener uit Kortrijk ontkent dat hij geweld gebruikte bij ontsnapping uit instelling De Zande in Beernem

Een jongeman uit Kortrijk riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf voor diefstal en slagen.

Op 20 oktober 2021- hij was toen pas achttien jaar geworden – besloot J.D. te ontsnappen uit de gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem. Toen zijn begeleider medicatie kwam brengen stal hij diens badge en opende daarmee een eerste deur. Samen met drie minderjarige kompanen probeerde hij ook de buitendeur te openen. Maar toen dit niet lukte begonnen ze op de deur te stampen. Een begeleider die hen tot kalmte aanmaande zou van J.D. een slag in het gezicht hebben gekregen.

Stoppen met stampen

Uiteindelijk raakten de vier jongelui buiten en werd de badge in de buurt van de instelling teruggevonden. J.D. kon evenwel snel terug ingerekend worden. Hij ontkent met klem dat hij geweld gebruikte bij zijn ontsnapping. “Hij heeft zeker niet geslagen en kreeg die badge toegestopt van een begeleider omdat hij wou dat ze stopten met stampen op de deur”, pleitte de advocaat van J.D. “Het onderzoek werd zeer gebrekkig gevoerd. De begeleiders werden zelfs niet verhoord.”

J.D. werd op zijn zeventiende door de jeugdrechter uit handen gegeven wegens een zware diefstal met geweld op 26 maart vorig jaar in Oostende. Hij kreeg voor die feiten vier jaar cel, deels voorwaardelijk. Voor de feiten in De Zande vraagt hij de vrijspraak. De uitspraak volgt op 24 mei. (AFr)