Tiener die vriend met mes in de rug stak in Oostendse prostitutiebuurt riskeert vijf jaar cel

Een kroegentocht onder vrienden liep eind vorig jaar helemaal uit de hand toen Taslim O. in de Oostendse prostitutiebuurt een mes trok en er een vriend mee in de rug stak. De amper achttienjarige Afghaan uit Izegem riskeert nu vijf jaar cel voor poging tot doodslag. “Hij is een asociale klaploper en een pathologische leugenaar”, fulmineerde de procureur.

In de nacht van 2 op 3 december vorig jaar zette Taslim O. (18) samen met enkele vrienden de bloemetjes buiten in Oostende. Na een kroegentocht zakte het gezelschap af naar de prostitutiebuurt, maar daar liep het zwaar fout. Toen O. na het afgesproken kwartier nog geen hoogtepunt had bereikt, vroeg de prostituee hem om bij te betalen of te vertrekken. Dat was duidelijk niet naar de zin van de stomdronken tiener, die de vrouw een vuistslag in het gezicht verkocht.

Steek in de rug

De prostituee ging verhaal halen bij de vrienden van O. Het kwam tot een discussie waarbij de jonge Izegemnaar een mes bovenhaalde en vier keer uithaalde naar een vriend. De vierde keer trof hij het vluchtende slachtoffer in de rug. De Iraniër zeeg neer met een steekwonde van zes centimeter en een klaplong. “Zonder het snelle chirurgisch ingrijpen was de kans op een dodelijke afloop erg groot”, verduidelijkte procureur Yves Segaert-Vanden Bussche.

“De beklaagde is niet alleen een pathologisch leugenaar, maar ook een asociale klaploper” – procureur

Camerabeelden legden de steekpartij vast en alle getuigen wezen naar O. als dader. “Toch gebaarde hij van krommenaas”, ging de procureur verder. “Hij beweerde ook nog nooit met de politie in aanraking te zijn gekomen terwijl ze hem daar kennen voor vechtpartijen, diefstal, verkrachting en het lastigvallen van vrouwen. De beklaagde is niet alleen een pathologisch leugenaar, maar ook een asociale klaploper. Hij leeft van een uitkering en al kort na zijn aankomst in België begonnen de problemen. Onze maatschappij is een dergelijk figuur liever kwijt dan rijk.”

Verslaafd aan alcohol

De procureur vroeg vijf jaar effectieve celstraf, maar de verdediging drong aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt moest op zijn veertiende al zijn thuisland ontvluchten nadat zijn vader was meegenomen door de Taliban”, pleitte de advocate van O. “Hij moest zijn twee zussen en moeder, die in Afghanistan bleven, onderhouden en raakte verslaafd aan alcohol. Hij is bereid om zijn problemen te werken. Verder betwist hij dat hij zijn vriend wou doden.”

De Brugse rechtbank doet uitspraak op 15 mei. (AFr)