Tiener die man in Brugge in coma sloeg, gebruikte xanax

Minstens één van de vier tieners die zondagmorgen een dertiger in coma sloegen in het centrum van Brugge, gebruikte alcohol in combinatie met xanax. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Vorig weekend, tijdens de nacht van zaterdag op zondag maakten vier jongeren tussen 14 en 17 jaar bijna een dodelijk slachtoffer. Volgens HLN zou minstens één onder invloed zijn geweest van drank en het kalmeringsmiddel xanax. Het geneesmiddel is een kalmeringsmiddel, maar sommige mensen worden er net agressief van. Alcohol versterkt dat nog.

Omstreeks 5 uur klampten de tieners fietsers aan op straat. De meesten negeerden het gedrag van de jongeren en fietsten door, maar één man stopte toch. Nietsvermoedend werd hij plots van zijn fiets gesleurd en aangevallen door de vier tieners.

Coma

Het viertal sloeg en schopte het slachtoffer, een jonge dertiger, stevig op het hoofd. Ze lieten hem achter op het terras van een horecazaak. De man wordt in het ziekenhuis in coma gehouden, zijn toestand zou stabiel zijn.

De vier jongeren zitten na hun arrestatie in de gesloten instelling in Everberg na de beslissing van de jeugdrechter. Vandaag moeten ze opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen, die zal beslissen of ze nog een maand langer in de instelling moeten blijven. (MVM)