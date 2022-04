Tien maanden cel voor man die conducteur met mes bedreigde op trein in Brugge

Een 25-jarige Canadees heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden cel gekregen voor bedreigingen en verboden wapendracht.

Op 11 januari 2022 viel Yarada M. in slaap op de trein richting Brugge. Toen de treinbegeleider hem wakker maakte begon M. dreigend met een mes te zwaaien. De beklaagde nam vervolgens de benen maar werd opgepakt in het Brugse station. De Canadees ontkende tijdens zijn verhoor de bedreigingen en beweerde dat hij enkel een balpen had bovengehaald.

Maar op het perron werd wel een mes aangetroffen dat door de treinbegeleider herkend werd als het wapen waarmee hij bedreigd werd. Yarada M. werd via snelrecht gedagvaard maar kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechter kende het slachtoffer 500 euro morele schadevergoeding toe. Aan de NMBS kende ze 150 euro toe. (AFr)