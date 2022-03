Tien maanden cel voor jongeman die meisje (16) op schoot trok en kuste in Brugs station

Een 19-jarige Afghaan heeft tien maanden effectieve celstraf gekregen voor aanranding van een zestienjarig meisje in het station van Brugge. De Bruggeling trok het slachtoffer op zijn schoot en kuste haar. Na de feiten gaf hij een high five aan zijn kompaan. “Verwerpelijk”, stelde de rechter. “Dit bewijst dat hij trots was op zijn daden.”

Op 11 april vorig jaar wandelde een toen zestienjarig meisje uit Dendermonde omstreeks 21 uur door het leeglopende Brugse station. Bij het omkijken merkte ze dat twee jongelui, onder wie Bruggeling M.S. (19), haar in de gaten hielden en achtervolgden. Toen ze zich naar het perron begaf ging M.S. haar achterna. Het meisje stapte door naar het einde van het perron waar M.S. zijn rechterarm om haar heen sloeg en zich op een bankje neerzette. Op camerabeelden was te zien hoe de Afghaan het slachtoffer op zijn schoot trok en haar tegen haar wil begon te kussen. Hij hield haar daarbij stevig vast en duwde haar gezicht in de richting van het zijne.

Faroek

Toen het meisje zich lostrok en opstond kuste M.S. haar nog een tweede keer. Nadat het meisje zich uit de voeten had gemaakt ging M.S. terug naar zijn kompaan. Op de beelden was te zien hoe hij hem een high five gaf. In haar thuisstad stapte het meisje met haar ouders naar de politie. De Dendermondse speurders tastten zeven maanden in het duister wat de identiteit van de daders betrof en beslisten uiteindelijk om de beelden uit te laten zenden in het VTM-opsporingsprogramma Faroek. Dat viel niet in goede aarde bij hun Brugse collega’s, die immers niet op de hoogte waren gesteld van de zaak. Na het zien van de beelden konden zij de daders nochtans in een mum van tijd identificeren. De twee waren namelijk goed gekend bij het Brugse politiekorps.

Geen probatiemaatregelen

M.S. kwam zich zonder advocaat verdedigen op zijn proces in de Brugse rechtbank. “Ik wist niet goed wat ik deed omdat ik twee joints had gerookt”, stelde de Bruggeling. Die uitleg maakte weinig indruk op de rechtbank, die naar de camerabeelden verwees. “De feiten waren duidelijk gepland en beredeneerd”, klonk het. “De volkomen verwerpelijke high five bewijst dat de beklaagde ook trots was op wat hij deed.” Door zijn onverschillige houding kwam M.S. niet in aanmerking voor probatiemaatregelen. De rechter hield wel rekening met zijn blanco strafblad. Aan het slachtoffer en haar ouders kende de rechtbank een totale schadevergoeding toe van ruim 2.000 euro. (AFr)