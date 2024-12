Tien dagen na veroordeling opnieuw partnergeweld: vijftigste verjaardag in de cel gevierd maar thuis voor eindejaarsfeesten

‘Together forever’, prijkt op een tattoo op het lichaam van een 50-jarige man uit Roeselare. Maar 10 dagen na een veroordeling voor geweld op zijn geliefde partner had hij na een dagje Plopsaland al opnieuw losse handjes. “Ik moet van de alcohol blijven”, besefte hij voor de rechter.

Na een gezellige dag in Plopsaland kwam het op 24 augustus opnieuw tot een slaande ruzie bij Danny P. (50) en zijn partner. Hij was nochtans nog maar pas uit de gevangenis vrijgelaten na eerder partnergeweld. Tien dagen voordien had de rechter beslist hem nog een kans te geven en de rest van zijn 15 maanden celstraf voorwaardelijk toe te kennen. Maar enkele opmerkingen na het bezoek aan Plopsaland en jaloezie over een man deden P. opnieuw ontvlammen. “Hij nam haar in een wurggreep, sleurde haar aan de haren door de garage en gaf de vriend die probeerde tussen te komen ook een slag”, aldus de openbare aanklager. Ondertussen had P. wel al Bacardi, Picon en vodka gedronken. Het zorgde er voor dat hij opnieuw de cel in vloog en daar vandaag nog altijd verblijft. En dat voor een man die tot begin 2024 nog altijd een blanco strafregister had.

“Hij was ontredderd”, aldus zijn advocaat Kris Vincke. “Maar ondertussen heeft hij alle hulp die hij maar kon krijgen aanvaard. Zijn vijftigste verjaardag vierde hij in de gevangenis.” De openbare aanklager vroeg een nieuwe celstraf van 10 maanden maar de advocaat vroeg die opnieuw onder voorwaarden op te leggen. “Het tweede verblijf in de gevangenis heeft me goed doen beseffen dat het nooit meer mag en zal gebeuren. Ik moet van de alcohol afblijven. Mijn partner blijft me bovendien nog altijd steunen”, aldus P. zelf. De rechter besliste hem een celstraf van 10 maanden op te leggen maar sprak enkel de periode die hij tot nu toe in de cel zat als effectieve straf uit. Hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. De uitgesproken straf betekent dat hij de eindejaarsfeesten toch opnieuw thuis zal kunnen vieren. (LSi)