Tieltenaar (70) die zijn buurvrouw twee jaar lang zonder reden uitschold krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 70-jarige man uit Tielt heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor belaging van zijn buurvrouw. Hij kreeg onder meer een contactverbod opgelegd.

In oktober 2020 stapte het slachtoffer naar de politie. De 58-jarige vrouw verklaarde dat ze al sinds april zonder aanleiding werd uitgescholden en beledigd door haar buurman R.M. Ze overhandigde een USB-stick met geluidsfragmenten van de scheldpartijen en een buurtonderzoek bevestigde dat er sprake was van verbale agressie.

Ziekteverlof

Tijdens zijn verhoor gaf R.M. toe dat hij zijn buurvrouw soms beledigde omdat ze in ziekteverlof was. Dat deed hij naar eigen zeggen enkel als reactie op haar verwijten. Maar op de geluidsopnames was de stem van het slachtoffer nooit te horen. Uiteindelijk bekende R.M. dat hij telkens zelf begon.

De klacht en de aanmaningen van de politie maakten klaarblijkelijk weinig indruk op R.M. want de man bleef zijn buurvrouw beledigen. Volgens het vonnis hielden de feiten aan tot augustus vorig jaar. Het is niet duidelijk of hij er daarna mee ophield.

R.M. zal zich de komende jaren aan een reeks voorwaarden moeten houden. Zo mag hij geen contact meer hebben met zijn buurvrouw en haar familie. Hij moet zijn slachtoffer ook ruim 2.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)