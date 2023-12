“Tibo durft zelfs trein niet meer nemen”: afpersers van zoon takelen vader Günther (44) toe aan station

Günther Claes (44) werd zaterdagavond toegetakeld aan het station van Diksmuide. Hij wilde de afpersers van zijn zoon Tibo (18) aanspreken, maar werd meteen aangevallen. Hij is zeven dagen arbeidsongeschikt. De vijf minderjarige daders uit De Panne zijn intussen opgepakt.

“Vorige week werd mijn zoon Tibo (18) bedreigd aan het station van Diksmuide. Hij kreeg de keuze: drugs ter waarde van 300 euro kopen, om die te verkopen en de opbrengst af te staan, of zich in het park uitkleden en in elkaar geslagen worden”, begint vader Günther Claes (44) zijn verhaal. “Gelukkig nam mijn zoon mij in vertrouwen en werd er op geen moment ingegaan op de bedreiging. Ik ben klacht gaan indienen bij de politie en daarna ben ik mijn zoon zelf gaan ophalen aan het station. Daar dreigden de afpersers dat we onze klacht moesten intrekken of er zou iets gebeuren.”

Zaterdagavond zat Tibo samen met zijn vriendin op de trein, komende van Veurne. Daar kwam hij opnieuw zijn afpersers tegen in een van de wagons. “Ze namen hem apart in de laatste wagon en daar moest hij 280 euro betalen, omdat hij de klacht niet had ingetrokken. Maar hij had geen geld bij zich, dus heeft hij zijn portefeuille en powerbank moeten afgeven”, vertelt Günther.

Rake klappen

De vriendin van Tibo kon Günther verwittigen dat zijn zoon in de problemen zat op de trein. “Ik heb dan geprobeerd de politie te bellen zodat die de aanvallers op de terugweg aan het station konden arresteren. Maar ik kon hen niet bereiken, het was steeds bezet.”

Dus besloot Günther om zelf naar het station te gaan om zijn zoon te helpen. “Ik heb een van de afpersers aangesproken. Maar ik kreeg meteen enkele kloppen. Ik heb geprobeerd om hem bij zijn kraag te grijpen, maar toen werd ik langs achter aangevallen. De vriendin van Tibo belde de politie, waarop de daders op de vlucht sloegen naar het park.” Pas twee uur later, nadat ze het hele park doorzocht hadden, kon de politie de afpersers arresteren.

Günther werd met een open wonde boven zijn wenkbrauw afgevoerd naar het ziekenhuis. “De wonde werd daar genaaid. Het trekt wel wat tegen en ik heb pijn aan mijn nek en aan mijn hoofd. Ik ben zeven dagen arbeidsongeschikt.”

“Dit moet stoppen”

Maar dat houdt Günther niet tegen om zijn verhaal te doen. “Ik wil tonen dat het moet stoppen, dat we niet bang mogen zijn en dat de politiek moet opkomen voor de Diksmuideling. Er staan inderdaad wel camera’s, maar die blijken niet voldoende te zijn. Ik denk daarnaast ook dat de ouders hun kinderen niet de baas kunnen.”

Günther wil aantonen dat er iets moet veranderen, zegt hij. “Ik krijg heel veel steun van mensen die zeggen dat het zeer moedig is wat ik doe. Dat moedigt me nog meer aan om door te zetten. Ondertussen durft mijn zoon de trein niet meer te nemen, dat kan toch de bedoeling niet zijn?”

Verscherpt toezicht

Recent gebeurden al meerdere vechtpartijen aan het station in Diksmuide, waardoor er inmiddels al een tijdje verscherpt toezicht is van de politie. De vijf minderjarige daders zijn afkomstig van De Panne. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) bevestigt dat de jongeren zijn opgepakt en zegt dat het aan justitie is om te vervolgen. Ze raadt aan om steeds de politie te bellen bij problemen. Ze roept daarnaast ook de ouders van de minderjarigen op om hun verantwoordelijkheid te nemen. (DM)