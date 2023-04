Thierry V. (45) ging stiefvader te lijf met hamer in Knokke-Heist: parket vraagt internering

Het parket vroeg dinsdagochtend in de Brugse raadkamer de internering van Thierry V. (45) op basis van het verslag van de psycholoog en de psychiater. De man verminkte in april vorig jaar zijn eigen stiefvader met meerdere hamerslagen op het hoofd na een ruzie in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist.

Een uit de hand gelopen familieruzie met verregaande gevolgen vond vorig jaar in april plaats in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist. Thierry V. kwam langs bij de woning van zijn stiefvader, maar geraakte niet binnen. Stiefvader Gilbert V. kwam hierna op straat om te praten met zijn stiefzoon, maar dat escaleerde al snel.

Na een verhitte discussie werd Gilbert V. door zijn eigen stiefzoon meermaals op het hoofd geslagen met een hamer.

Blind

De verwondingen voor het slachtoffer waren bijzonder erg: Gilbert V. lag drie maanden in coma en is vandaag zelfs volledig blind. De veertiger verblijft sinds de feiten in de gevangenis. De Brugse raadkamer buigt zich deze week over het lot van Thierry V.: wordt het een internering of krijgt de veertiger toch een proces?

De onderzoeksrechter stelde eerder een psycholoog en psychiater aan om een deskundig verslag op te stellen. Hun verslag windt er geen doekjes om: Thierry V. voldoet aan alle voorwaarden om geïnterneerd te worden en dat beseft ook zijn advocaat meester Dens. “Ik heb mij niet verzet tegen de internering”, zegt meester Dens. “De uiteindelijke beslissing valt wel pas vrijdag.”

Schadevergoeding

Thierry V. is vertrouwd met een internering, want tussen oktober 2008 en april 2019 verbleef de man al in een instelling na een veroordeling voor diefstal. De internering duurde geen volledige tien jaar, want Thierry V. mocht af en toe de instelling onder voorwaarden verlaten. In 2019 volgde dan de beslissing dat de man genezen werd verklaard. “Mijn cliënt werd niet langer gezien als een gevaar voor de maatschappij”, zegt meester Dens.

Vrijdag beslist de Brugse raadkamer over het lot van de veertiger. Meester Dens ging dinsdagochtend niet in tegen de vraag van het parket om zijn cliënt te interneren, al gaat hij niet volledig akkoord met de schadevergoeding die op burgerlijk gebied gevraagd wordt.“Al is het nog afwachten tot vrijdag wat daarover gezegd en beslist wordt”, zegt advocaat Dens. (Celina Cazzetta)