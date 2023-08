Tares-team pakt man (55) op na familiaal geweld, dader verstopt zich vier uur in woning: “Stond met mes te zwaaien”

Dinsdag rekende het bijzonder bijstandsteam Tares van de politiezone VLAS rond middernacht een 55-jarige man in die zich had verschanst in een woning in de Meenseheirweg in Roeselare. De politie kwam enkele uren eerder ter plaatse nadat een vrouw (43) melding had gemaakt van familiaal geweld. “Hij stond buiten met een mes te zwaaien”, klinkt het bij een buur.

“Ik keek ’s avonds door het raam en zag dat de ganse straat was afgezet”, vertelt een geschrokken buur. “Ik heb nooit sirenes gehoord of gezien, het gebeurde in stilte.” De politie was kort daarvoor naar een rijwoning in de Meenseheirweg gesneld na een oproep over familiaal geweld. Een 55-jarige man zou er zijn 43-jarige partner hebben geslagen.

De vrouw wist te ontsnappen en werd opgevangen door de politie. De spanning steeg nadat de man zich in de woning verschanste en er sprake was van honden en wapens. Het bijzondere bijstandsteam Tares (Tactisch Respons Team) van de politiezone VLAS werd opgeroepen om de dader in te rekenen.

“Gas opendraaien”

“De ex van de vrouw zakte naar onze straat af en hij vertelde dat die man haar ferme klappen had verkocht. Hij zou eerder al gedreigd hebben met geweld”, gaat de buur verder. “De man stond gisteravond met een mes buiten te zwaaien en riep dat hij het gas in het huis zou opendraaien.”

De bewoners van de straat werden opgebeld en gevraagd om binnen te blijven. “Buren die op reis zijn hebben mij in paniek gecontacteerd om te vragen wat er allemaal aan de hand was. Ze dachten dat het een valse oproep was om te kijken wie er thuis was en wie niet. Ik heb kunnen bevestigen dat er wel degelijk een politie-interventie in onze straat plaatsvond, maar ze zich geen zorgen moesten maken.”

Pitbulls

De onderhandelingen tussen de gespecialiseerde agenten van het Tares-team en de man duurden naar verluidt zo’n vier uur. “Er was soms veel lawaai, met roepen en dreigen. De man kwam vaak naar buiten en had twee agressieve pitbulls, die volgens andere omstanders zeker zouden bijten. Er vloog ook een drone over het huis.”

Rond middernacht kon de dader worden ingerekend, waarschijnlijk nadat hij inzag dat de politie het huis zou binnenvallen. “Ze hebben er uiteindelijk geen miserie mee gehad, op tien seconden stonden ze buiten op straat met de man”, besluit de buur. (LV)