Tachtiger vrijgesproken voor verkrachting echtgenote: “Verwarring kan rol hebben gespeeld”

80 jaar oud en bijna 60 jaar gehuwd, maar een bejaarde man uit Roeselare moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden voor de verkrachting van zijn eigen vrouw. “Ik weet van niets”, stamelde de man. Hij werd vrijgesproken.

Op 16 mei 2023 kon de al even bejaarde echtgenote van Frans D. (80) uit Roeselare in verwarde toestand van de straat geplukt worden. Ze vertelde aan de hulp- en politiediensten dat ze de dag voordien door haar echtgenoot verkracht was. “Ik moest me in de slaapkamer uitkleden, hij zoog hard aan mijn tepels, gooide me op bed en penetreerde me met de vinger en de tong”, verklaarde ze. Toen ze aangaf pijn te hebben, reageerde D. dat ze ‘een trunte’ was. “Als je dat niet meer mag doen als je getrouwd bent, dan moet je niet meer getrouwd zijn”, vond D. toen hij door de politie werd verhoord. Na een maatschappelijk onderzoek verklaarde de vrouw dat ze niet was verkracht en opnieuw thuis woonde, bij haar echtgenoot en mindervalide, nog inwonende zoon.

De openbare aanklager hechtte weinig geloof aan de plotse ontkenning van de vrouw. “Ze heeft geen hobby’s, geen familie, geen kennissen en is volledig afhankelijk van haar man. Is het dan zo verwonderlijk? Maar dat betekent niet dat het niet is gebeurd”, vond ze. Ze vorderde een effectieve celstraf van 3 jaar. “Is dat nu nog een man om in de cel te stoppen?”, vroeg advocaat Michiel Van Eeckhoutte zich af. Hij vroeg de vrijspraak. “In het Zorgcentrum Seksueel Geweld zijn geen sporen van seksueel geweld vastgesteld”, vervolgde hij. “Hij kan geen erectie meer krijgen, er is geen sprake van verkrachting. De problemen van dit gezin zullen niet in de correctionele rechtbank opgelost worden. Er is sindsdien een betere begeleiding.”

“Is een huwelijk van 60 jaar dan het deksel om het potje gesloten te houden?”, vroeg bewindvoerder Sandra Verhoye zich in naam van de bejaarde dame zich af. “Ze is toch niet zomaar de straat opgevlucht?” “Ik weet van niets”, aldus D. “Er is absoluut geen verkrachting geweest.” De rechter hield er rekening mee dat de vrouw de klacht introk en verward was. “Die verwarring speelde mogelijk een rol. Er is ook nog altijd het vermoeden van onschuld.” (LSi)