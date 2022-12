Tachtig verwaarloosde konijnen en cavia’s in beslag genomen bij hobbykweker

Bij een hobbykweker in Harelbeke heeft de politie gisteren ruim tachtig verwaarloosde dieren in beslag genomen. Het gaat voornamelijk om konijnen en cavia’s.

De omstandigheden waarin de dieren bij de hobbykweker verbleven, waren ronduit dramatisch. Zo zaten konijnen opgesloten in een hok waar ook dode dieren lagen. Voedsel of water was er amper. Sommige dieren waren ernstig ziek en zaten opgesloten in kleine hokjes tussen de modder en het afval. Alle aangetroffen konijnen die nog leefden, hadden last van oormijt.

Evelien Devriese van opvanginitiatief Daisyfields uit Aalbeke was één van de opvangcentra die hielp om de verwaarloosde dieren op te vangen. “Ik heb zeven andere opvanginitiatieven moeten opbellen om alle dieren een plaatsje te kunnen geven. Naast de tachtig overlevende konijnen en cavia’s hebben we ook zo’n dertig dode dieren geteld. Helaas maken we dit geregeld mee maar deze omvang is toch wel uitzonderlijk”, zegt Evelien.

Tijdens de inbeslagname was de bewoner van het huis niet aanwezig. “De eigenaar was niet langer in staat om nog voor die dieren te zorgen. Het aantal dieren was hem boven het hoofd gegroeid. Er is proces-verbaal opgesteld en ook de FOD Dierenwelzijn is ingelicht”, klinkt het bij de politie.

Om de overlevende dieren de nodige verzorging te kunnen geven, startte Evelien Devriese een geldinzamelactie op. Alle info daarover vind je op de Facebookpagina van Daisyfields.