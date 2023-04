Supportersgroep van Standard zorgt voor overlast in De Panne: politie komt massaal tussenbeide

Een groep van een vijftigtal supporters van voetbalclub Standard Luik zorgde zaterdag in de vooravond voor overlast in De Panne. Toen de situatie dreigde te ontsporen na een vechtpartij kwam de politie massaal ter plaatse, met versterking van andere posten. De groep werd op hun bus gezet en richting het stadion van KV Oostende begeleid, waar ze een match bijwoonden.

Rond 17 uur kwamen diverse meldingen binnen van burgers die meldden dat een grote groep van voetbalsupporters van Standard Luik voor overlast zorgden in de Zeelaan in De Panne. De groep was daar met twee bussen aanwezig maar wat ze daar deden is niet duidelijk. Om 20.45 uur speelde Standard een voetbalmatch in en tegen KV Oostende, dat uiteindelijk met 1-3 gewonnen werd. Wat de supporters in de namiddag in De Panne deden is niet duidelijk. Hun aanwezigheid bleef in ieder geval niet onopgemerkt. Ze zongen luide liederen op straat en plots kwam een melding binnen dat verschillende supporters ‘op de vuist aan het gaan waren en een café kort en klein sloegen’. Daarom kwam er een algemene mobilisatie van alle beschikbare politieploegen van zone Westkust en werd meteen versterking opgeroepen van andere politiezones.

Raam woning vernield

Ter plaatse bleken de gemelde feiten sterk overdreven te zijn. “In de loop van de namiddag werd er regelmatig overlast gemeld, maar zonder strafbare feiten”, meldt politiezone Westkust. “Omstreeks 17 uur bezochten de supporters een café en werd er een vechtpartij gemeld. Bij aankomst van de politie werden er beschadigingen vastgesteld aan een raam van een woning. Een verkeersbord werd tegen het raam gegooid. Aan de hand van camerabeelden kon de dader geïdentificeerd worden. De supporters werden op twee bussen gezet en onder politieescorte naar het stadion van Oostende begeleid. Er waren geen incidenten tijdens het transport.” Er werd een PV opgesteld voor de vernielingen maar er waren geen slachtoffers met verwondingen. Amper een half uur na de eerste meldingen waren de bussen al onderweg op de E40. (JH)