Strijd om erfenis loopt stevig uit de hand: Oostendse zestiger slaat partner van overleden moeder het ziekenhuis in

Een 64-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor zware slagen aan de partner van zijn overleden moeder. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar. De feiten kaderden in de strijd om de erfenis.

Op 2 november 2020 snelde de politie naar een appartementsgebouw in Oostende na een melding over een man met een bebloed gezicht. De politie trof er beklaagde B.F. (64) aan en die gaf meteen toe dat hij de voordeur van zijn onderbuur had ingetrapt en hem een klap had gegeven. Het 68-jarige slachtoffer werd met een bloedneus en een zwelling aan het oog naar het ziekenhuis overgebracht. Hij was zo zwaar toegetakeld dat hij een tijdje in levensgevaar verkeerde.

Het slachtoffer bleek de partner van de overleden moeder van B.F. Volgens de rechtbank verloor de beklaagde zich in de strijd om de erfenis. De zestiger beweerde dat het slachtoffer zijn deur weigerde te openen en dat hij in de daaropvolgende discussie enkel een slag gaf met de vlakke hand.

Na de feiten durfde het slachtoffer niet meer naar zijn woning terug te keren en verhuisde hij naar De Haan. Toen hij toch nog eens terugkeerde om zijn kat eten te geven kwam B.F. meteen op zijn wagen afgestormd om hem te bedreigen. “Kom hier niet meer terug of ik doe je iets aan”, riep hij.

De rechtbank hield rekening met het blanco strafregister van B.F. en legde daarom een voorwaardelijke straf op. De man moet onder meer een gedragstraining volgen en kreeg ook een contactverbod met het slachtoffer opgelegd. (AFr)