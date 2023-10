Stomdronken familieleden slaan weerloze man en vrouw in coma: “Eén van de meest walgelijke dossiers die ik ooit zag”

Vier mannen moesten zich maandagmorgen verantwoorden voor de rechtbank in Kortrijk voor poging doodslag. Op 15 juli 2022 takelden ze een man en vrouw toe op de Grote Kring in Kortrijk. Een van de slachtoffers lag zes dagen in coma. Er werden celstraffen tot 40 maanden gevraagd.

“Een van de meest walgelijke dossiers die ik ooit in mijn kantoor zag”, wist meester Vandemeulebroucke te vertellen. Advocaat Van Heeschvelde verwoordde het zo: “Het zijn afschuwelijke feiten. Er zijn slagen uitgedeeld en je ziet het vocht ervan afspatten.”

Zware feiten

Als zelfs de raadsmannen van de beklaagden het al zeggen. Vier mannen, allemaal familie van elkaar, verschenen maandagmorgen voor de rechtbank voor poging doodslag. Op 15 juli 2022 waren ze verzameld in een appartement in de Voorstraat in Kortrijk voor een feestje bij R.R. (29). Een feestje dat buiten, op de Grote Kring, uitmondde in extreem zinloos geweld.

“Ze lieten ons voor dood liggen” – slachtoffer

Toen de 28-jarige broer van R.R. naar huis wilde – hij had intussen ruim een fles whisky en een vijftiental pinten gedronken – werd vanuit het appartement geroepen dat hij moest blijven. Op dat moment passeerden daar ook een man en vrouw. Of er iets gezegd is geweest? Wellicht dat het wat stiller moest. Niemand van de beklaagden die het kan zeggen – ze waren zozeer onder invloed van alcohol. En toch brak de hel los.

Trappen op hoofd

R.R. stormde op het koppel af en sloeg de man met een welgemikte vuiststoot bewusteloos. Ook een neef was intussen beneden gekomen en ook hij sloeg en schopte terwijl hij uitgeteld op de grond lag. Ook de vrouw deelde in de klappen. R.R. gaf haar twee trappen op het hoofd.

Ook een andere neef kwam erop af en stampte de man op zijn hoofd. Die zou ook erger voorkomen hebben. Op een gegeven moment probeerde R. namelijk een bloempot vast te nemen en op het hoofd te gooien. De neef zou de man meegesleurd hebben naar binnen. De slachtoffers werden aan hun lot overgelaten. “Ze lieten ons voor dood liggen”, aldus de vrouw.

“Door de stress kan ik geen kinderen meer krijgen” – slachtoffer

Voor haar en haar man zijn het nog altijd lastige dagen. “We zijn beiden nog in behandeling voor onze psychologische problemen. Door de stress kan ik geen kinderen meer krijgen. Zes maanden lang durfde ik niet meer naar buiten. Nog altijd is het een trauma”, getuigde ze.

Extreem zinloos geweld

Het Openbaar Ministerie meent dat alle vier de beklaagden zich schuldig maakten aan poging doodslag. “Dit gaat om zinloos geweld”, aldus de procureur. “Er ging geen ruzie aan vooraf, nooit was er een oogmerk om te vechten. Toch vielen er zware slagen en schoppen, onder meer op het hoofd met zware letsels, die tot de dood konden hebben geleid.”

Volgens de advocaten van de drie familieleden van R.R. zijn ze enkel schuldig aan slagen en verwondingen. R.R. riskeert 40 maanden cel, zijn broer en een neef ook. De man die op het eind tussenkwam, hangt dan weer een celstraf van 24 maanden boven het hoofd. Allen drukten ze hun spijt uit. Geen enkele van de vier beklaagden kon een verklaring geven voor hun gedrag. Vonnis op 16 oktober. (JDW)