Stefaan Sintobin (VB) reageert na dreigement met mes in Brugge: “Politie moet onaangekondigd leerlingen in scholen kunnen controleren op wapens”

Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) eist preventieve politieacties in de Brugse scholen, na een incident waarbij een minderjarige met een mes bedreigd werd in Brugge. Hij vindt zelfs dat de politie onaangekondigd moet binnenvallen in scholen en jongeren moet controleren op wapens en drugbezit. Het filmpje met de bedreigingen circuleert op de sociale media. De politie is een onderzoek gestart.

Volgens Stefaan Sintobin (VB) is het niet de eerste keer dat dit gebeurt in Brugge: “Ook vroeger werden jongeren bedreigd met een mes of in elkaar geslagen door leeftijdsgenoten. Herinner u de zaak met de Zehbi’s, de massale vechtpartijen aan het station, het Minnewaterpark, incidenten op de Eiermarkt.”

“Steeds meer krijgen we in Brugge te maken met jong, bruut en zinloos geweld. Daar moet sterk worden tegen opgetreden, dit moet uitgeroeid worden met tak en wortel. Ik pleit ervoor dat de politie op regelmatige, structurele wijze preventieve acties voert in de Brugse scholen.”

Onaangekondigd binnenvallen

“Politie moet onaangekondigd scholen ‘binnenvallen’ en jongeren controleren op wapen- en drugbezit. Op die manier worden niet alleen overtreders gevat maar wordt ook het probleem in kaart gebracht. En jongeren die betrapt worden zullen wel twee keer nadenken vooraleer met wapens of drugs rond te lopen. “

“Ook preventieve acties, gerichte controles van de politie naar jongeren toe op ‘gevoelige’ plaatsen zijn zeker aan te raden. Uiteraard zal ik dit op een volgende Brugse gemeenteraad aankaarten”, aldus Stefaan Sintobin.