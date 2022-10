Steekpartij op parking Ring Shopping kan man vier jaar cel opleveren

Een Kortrijkzaan riskeert vier jaar effectieve celstraf voor poging doodslag. Hij ging een man met wie hij al langer een vete had, met een mes te lijf op de parking van een shoppingcentrum. Daarna reden de beklaagde en zijn vriendin naar de politie om zelf aangifte te doen omdat ze werden lastiggevallen.

De feiten dateren van 18 juni 2020. Die dag kwam Sabri B. een man tegen op de parking van Ring Shopping in Kuurne. De twee hadden al enige tijd een vete in de familiale sfeer, maar die dag escaleerde het volledig.

“Het slachtoffer was vroeger getrouwd met de zus van B. en was toen al meermaals met de dood bedreigd. Toen hij hem in de wagen zag op de parking, pakte hij een mes uit de handschoenkast van zijn wagen en stak het slachtoffer door het open raam van de wagen neer. Sabri B. ging duidelijk voor de borststreek. Het slachtoffer had 76 hechtingen nodig.”

Na de feiten strompelde het slachtoffer binnen in een winkel, terwijl de beklaagde met zijn vrouw en kind naar de politie reed. Daar wilde hij klacht indienen tegen het slachtoffer omdat hij hen zou hebben bedreigd.

Voor de poging doodslag vorderde de procureur vier jaar effectieve celstraf. De advocaat van de verdediging ontkende met klem de poging doodslag. “Mijn cliënt had absoluut niet de intentie om te doden. Die dag was hij op stap met zijn vrouw en dochter, en heeft gestoken uit zelfverdediging. Hij had in het verleden al meermaals klacht ingediend tegen de man en was moe getergd. Daarom heeft hij een enorme stommiteit gegaan.”