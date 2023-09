Steekpartij in Wervik tijdens ruzie over playstation

In Wervik vond vrijdagmiddag een steekpartij plaats. Een persoon kreeg steken in de arm tijdens een discussie over een playstation.

Politiezone Arro Ieper kreeg vrijdagmiddag melding van het steekincident om 12.44 uur en ging ter plaatse in de Komenstraat in Wervik. “Het gaat om een klein incident met een mes”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Bij een discussie werd een persoon in de arm gestoken met een mes. De verdachte is gevat. Voorlopig is er geen zicht op ernst van de verwondingen. Het onderzoek naar de omstandigheden is nog lopende.”

Geen levensgevaar

Het parket van West-Vlaanderen kan bevestigen dat het ging om een ruzie tussen een 21-jarige en een 31-jarige over een playstation. “De verdachte van 21 jaar is van zijn vrijheid beroofd en wordt verhoord”, klinkt het bij het parket. Het slachtoffer van 31 jaar is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Beide personen zijn gekend bij justitie.” (TP)