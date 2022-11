Steekpartij Houthulst: één van de verdachte zonen vrij onder voorwaarden

In het dossier van de bijna-dodelijke steekpartij in Houthulst van afgelopen zomer is één van de verdachten vrijgelaten. Het gaat om de 23-jarige S.A.

De steekpartij dateert van 10 augustus. Die avond reden de twee broers S. en D.A. met hun wagen naar de ouderlijke woning in Houthulst. Eenmaal ter plaatse kwam het tot een conflict met hun vader T. De 51-jarige kreeg messteken toegediend en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Beide zonen werden aangehouden op verdenking van poging tot oudermoord.

Strenge voorwaarden

De advocaat van één van beiden tekende twee weken geleden beroep aan tegen de verdere aanhouding. Daardoor was het de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) die vandaag moest oordelen of S.A., de jongste van de twee, nog langer in de cel moest blijven. Na beraad besloot de KI dat de jongeman de cel mocht verlaten, evenwel onder strenge voorwaarden. Zijn advocaat is tevreden. “De kamer van inbeschuldigingstelling heeft hier een zeer weloverwogen en correcte beslissing genomen”, zegt meester Filip De Reuse.