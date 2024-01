Steekincident in woning in Houthulst: vrouw (38) in arm gestoken, man (44) opgepakt

In de Borstelstraat in Houthulst vond dinsdagavond een steekincident plaats in een woning. Tijdens een ruzie met haar man werd een 38-jarige vrouw er door hem met een mes in de arm gestoken. Daarna weigerde de man om hulp te halen of de vrouw zelf te laten bellen. Ze kon uiteindelijk ontsnappen en naar buren rennen. De 44-jarige man werd gearresteerd.

Het steekincident vond dinsdagavond rond 19 uur plaats in de zeer smalle Borstelstraat, een zijstraat van de Jonkershovestraat in het centrum van Houthulst. Een 44-jarige man en zijn 38-jarige partner kregen er een hoogoplopende ruzie in hun woning. Waarover die precies ging is onduidelijk. Wel staat vast dat er ook alcohol in het spel was. Op een gegeven moment escaleerde de situatie en volgens de verklaring van de vrouw greep haar man plots een mes vast. Daarmee bedreigde hij haar en zwaaide hij ook met het wapen. Tijdens het tumult dat daarop volgde, werd de 38-jarige vrouw in de arm gestoken.

Geweigerd hulp te halen

Terwijl de vrouw bloedde en vroeg om hulp te bellen, weigerde de 44-jarige man. Hij zou de vrouw ook verboden hebben om zelf hulp te bellen. De vrouw slaagde er evenwel toch in om de woning te ontvluchten en liep de straat uit naar de Jonkershovestraat, naar vrienden. Van daaruit werd uiteindelijk wel de alarmcentrale gebeld. Naast een ambulance snelden ook twee politieteams ter plaatse. Na een gesprek met de vrouw trokken zij naar de woning in de Borstelstraat waar ze de 44-jarige man zonder veel problemen konden arresteren. Hij werd opgesloten in de politiecel en vandaag beslist het parket van Ieper of hij voor de onderzoeksrechter moet komen en of dat met de kwalificatie ‘poging tot doodslag’ is. De 38-jarige vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar mocht dat na verzorging ‘s nachts verlaten. (JH)