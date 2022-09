Stavele hele middag afgesloten nadat man politie bedreigde met mes en zich in woning verschanste

Het anders zo rustige polderdorpje Stavele (bij Alveringem) stond maandag een hele dag in rep en roer. Een man haalde bij een politietussenkomst een mes boven en bedreigde de politie. De buurt werd afgezet en na enkele uren onderhandelen kon de man door de speciale eenheden gearresteerd worden. “Er raakte niemand gewond bij het voorval”, zegt het parket.

Even voor de middag ging de lokale politiezone Spoorkin naar de oude pastorijwoning van de man in de IJzerstraat, vlak aan de kerk van Stavele. Waarom de politie tussen moest komen, is niet duidelijk. In ieder geval sloeg de sfeer snel om. “De man haalde plots een of meerdere messen boven en uitte bedreigingen aan de politie en derden”, klinkt het ter plaatse. Omdat het om een gevaarlijke situatie ging, werd de plaats volledig afgesloten. Er waren immers ook vermoedens dat de man nog andere wapens in huis had. De speciale eenheden DSU van de politie werd opgetrommeld. Zij waren rond 14.30 uur ter plaatse.

School in lockdown

De situatie duurde enkele uren en dat had vervelende gevolgen voor de plaatselijke basisschool. De gemeenteschool van Stavele ligt immers op een 50-tal meter van de oude pastorijwoning vandaan. De school werd in lockdown geplaatst en de kinderen moesten binnen blijven. Pas na enige tijd konden de ouders hun kinderen afhalen aan de rechterzijde van de school, zodat ze de woning waar de man zich verschanste niet voorbij hoefden. Intussen gingen de onderhandelen van de politie verder. Een ziekenwagen, een mug-team en Fluvius kwamen eveneens ter plaatse en bleven de afloop afwachten.

Messen en airsoftwapen in beslag genomen

Rond 17.15 uur, nadat de situatie al enkele uren aan de gang was, werd overgegaan tot actie. Al die tijd stond de voordeur van de pastorijwoning open en had de politie communicatie met de verschanste man. Tijdens de inval kon de man uiteindelijk ingerekend worden. Of hij zichzelf heeft overgegeven dan wel overmeesterd werd, is niet duidelijk. “De man kon uiteindelijk gearresteerd worden en zal verhoord worden om zijn beweegredenen te kennen”, meldt het parket. “Bij de situatie werd niemand gegijzeld en uiteindelijk is ook niemand gewond geraakt.”

Op straat waren inmiddels tientallen buurtbewoners opgedaagd om een glimp op te vangen van de actie. Iedereen moest wel op veilige afstand blijven. (JH)