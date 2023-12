Stalker steekt liefst zestien keer banden lek van wagens Blankenbergs vastgoed- en Brugs advocatenkantoor: twee jaar effectieve celstraf

Een 46-jarige man uit Malle heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor belaging en vernielingen.

Toen een Brugs advocatenkantoor in opdracht van een Blankenbergs vastgoedkantoor beslag liet leggen op het bedrijf van zijn moeder, trok T.K. ten strijde. De veertiger, die stille vennoot was in het bedrijf, viseerde tussen januari 2021 en eind juli 2022 herhaaldelijk de wagens van de medewerkers van de betrokken kantoren. In totaal stak hij liefst zestien keer de banden lek. Hij vernielde ook een deur van het immokantoor en spoot secondelijm in het slot.

Op basis van bewakingsbeelden, camera’s met nummerplaatherkenning en telefonieonderzoek kon T.K. als dader geïdentificeerd worden. Hij werd opgepakt maar na voorleiding bij de onderzoeksrechter opnieuw gelost onder voorwaarden. Maar al snel dook de man opnieuw op in Blankenberge.

T.K. liep eerder al 37 veroordelingen op voor onder meer drugsfeiten, diefstallen, slagen en weerspannigheid. “Hij kent duidelijk het klappen van de zweep”, stelde procureur Fauve Nowé, die twee jaar effectieve celstraf vroeg. T.K. zelf stuurde zijn kat naar het proces. Aan de burgerlijke partijen moet hij ruim 16.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)