Stalker die woning ex in Kortemark binnenreed met wagen ontkent dubbele moordpoging

Een 44-jarige Ruddervoordenaar ontkent voor de Brugse strafrechtbank met klem dat hij zijn ex en haar kleinzoontje wou vermoorden toen hij op 4 januari na een dolle rit hun woning in Kortemark binnenreed. “Hij wou zijn wagen op de oprit parkeren, maar de remmen werkten niet goed”, pleitte advocate Mieke Byttebier.

Belaging, vernielingen, slagen en verwondingen, diefstal, weerspannigheid en geweld tegenover de politie, informaticabedrog, bedreigingen, binnendringen van een woning en dubbele poging tot moord: de waslijst aan feiten waarvoor Dieter V. (44) zich moet verantwoorden lijken volgende procureur wel een bloemlezing uit het strafwetboek.

Op 26 november vorig jaar zette het slachtoffer na negen jaar een definitief punt achter haar relatie met de drankverslaafde en agressieve V. Die kon de breuk niet verkroppen en begon zijn ex hardnekkig te belagen. Tot vier keer toe drong hij haar woning in Eernegem binnen. Ze trof hem zelfs slapend aan in haar bed. Uiteindelijk trok de vrouw in bij haar dochter en haar vriend in Kortemark, maar ook daar liet V. haar niet met rust. “Hij vernielde de wagens en terroriseerde het gezin”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti.

Op 3 januari reed V. met zijn wagen achterwaarts een raam aan de voorkant van de woning stuk. De man werd geseind en toen de politie hem ’s anderendaags spotte sloeg V. in zijn Opel Corsa op de vlucht. Hij scheerde rakelings langs een politiecombi waardoor een agent moest wegduiken. Na een dolle achtervolging reed V. opnieuw de woning van zijn ex binnen, dwars door de houten panelen die de brandweer daags voordien had aangebracht.

Goed gevuld strafblad

“Het kleinzoontje van mijn cliënte zat in de zetel naar tv te kijken toen de beklaagde plots met zijn wagen in de woonkamer stond”, ging meester Lorenzetti. “Dit was traumatiserend voor het jongetje.” Volgens de papa durft het kind nog steeds niet terug in de zetel zitten. “Maar voor mij hoeft de beklaagde geen celstraf te krijgen”, zei hij. “Hij moet gewoon mijn gezin met rust laten.”

De procureur vroeg een strenge effectieve bestraffing voor Dieter V., die een rijkelijk gevuld strafblad heeft. Maar volgens de verdediging had hij niet de bedoeling om iemand te doden. “Mijn cliënt wou zijn wagen op de oprit van zijn ex parkeren maar de remmen werkten niet goed”, pleitte advocate Mieke Byttebier. “Hij wilde via een pad achter de woning te voet verder vluchten. Het was een ongeluk. Hij is bereid voorwaarden na te leven, zoals een contactverbod”.

De Ruddervoordenaar stelde dat hij de pedalen verloor toen hij vernam wie de vriend van de dochter van zijn ex is. De man kreeg in 2009 een levenslange celstraf voor een gruwelijke moord in Oostende. “Toen ik zijn naam googelde ben ik beginnen flippen”, stelde V. “Maar nu zit mijn verstand weer goed.” De uitspraak volgt op 3 oktober. (AFr)

