Stad zet nog extra in op aanpak tegen intrafamiliaal geweld

De stad Roeselare zet nog extra in op het voorkomen van intrafamiliaal geweld. Sinds september 2021 is er een regionale ketenaanpak tegen deze vaak voorkomende vorm van geweld, maar nu gaat men nog een stapje voor door referentiepersonen op te leiden.

Om de lokale en bovenlokale samenwerking te stimuleren, deed minister Annelies Verlinden (CD&V) eind 2021 een oproep aan alle Belgische steden en gemeente om projectvoorstellen in te dienen. De stad Roeselare diende een project rond intrafamiliaal geweld in. “Onze bezorgdheid rond intrafamiliaal geweld is groot. In Roeselare is er reeds het Zorgcentrum na Seksueel Geweld en vorig jaar is er ook de regionale ketenaanpak tegen intrafamiliaal geweld. Nu gaan we nog een stap verder”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Die volgende stap is een impulsproject. “Binnen de regio Midwest zetten we de komende twee jaar in op een project waarbij per lokaal bestuur referentiepersonen intrafamiliaal geweld opgeleid worden.” Het CAW Centraal West-Vlaanderen staat in voor die opleidingen. De referentiepersonen krijgen een belangrijke rol inzake alertheid en sensibilisering met betrekken tot het thema. Er wordt ook een rechtstreekse lijn ontwikkeld tussen de lokale besturen en he ambulante aanbod intrafamiliaal geweld van het CAW Centraal West-Vlaanderen. “Op die manier willen we breder aandacht geven aan het thema bij de lokale besturen uit onze regio en een sterkere connectie maken met het hulpverleningsaanbod”, aldus de burgemeester.

Referentiepersonen

Het project werd dinsdag gelanceerd in het bijzijn van minister Annelies Verlinden. Zij voorziet 100.000 euro om het project te ontrollen. Dat bedrag zal onder andere gebruikt worden voor het aankopen van vormingsmateriaal en het opleiden van de referentiepersonen. “De problematiek van intrafamiliaal geweld verdient een bijzonder aandacht. Het is niet omdat het veelal niet zichtbaar is, dat het er niet is. We merken dat het aantal feiten tijdens de coronacrisis gestegen is. De drempel om aangifte te doen ligt vaak nog te hoog, waardoor vele slachtoffers niet worden geholpen. De lokale besturen zijn belangrijke partners en verdienen onze steun”, aldus de minister. Ook bij de politie zijn ze blij met de lancering van het project. “Met de politie zitten we op het einde van de keten, terwijl het de doelstelling moet zijn om mensen zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden”, aldus korpschef Curd Neyrinck.