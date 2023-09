Stad Menen legt klacht neer bij politie na verbale agressie tegen personeelslid: “We moeten statement maken”

De stad Menen heeft klacht neergelegd bij de politie nadat een personeelslid verbaal werd aangevallen. Burgemeester Eddy Lust (Open VLD) wil zo een statement maken en tonen dat hij begaan is met het lot van zijn medewerkers.

Geweld tegen hulpverleners? Het is schering en inslag. Uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) van vorig jaar, bleek dat zelfs 83 procent van de respondenten al te maken kreeg met verbale agressie. Een fenomeen dat blijkbaar ook bij de dienstverlening vaker voorkomt.

Onderzoek loopt

In Menen willen ze daar nu paal en perk aan stellen. Na een voorval van verbale agressie tegen een van de baliemedewerkers op het stadhuis, besliste de stad klacht neer te leggen bij de politie. “Over de details kunnen we weinig zeggen, aangezien het onderzoek loopt”, meent burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

“Als we niets doen, dan is dat een slecht signaal aan onze personeelsleden”

Voor Lust is het belangrijk die klacht in te dienen. “Het is een statement dat we willen maken. Als we niets doen dan is dat een slecht signaal aan onze personeelsleden. We willen tonen dat we begaan zijn met hun lot. Als er ernstige grenzen overschreden worden en een burger zich agressief en bedreigend opstelt, dan dienen we een formele klacht in tegen die burger.”

Duidelijk signaal

Want ook op het stadhuis en bij het OCMW blijkt dat het personeel vaak engelengeduld moet opbrengen. “De burger is mondiger geworden. Zeker bij sommige dossiers die emotioneel beladen zijn, kunnen sommigen hun emoties niet altijd op een juiste of rustige manier uiten. Fysieke agressie of bedreigingen zijn gelukkig uitzonderlijk, maar we willen hier als werkgever dus een duidelijke neen tegenover stellen.”