Staatssecretaris Mahdi noemt massale vechtpartij in asielcentrum Poelkapelle “totaal onaanvaardbaar”

In het opvangcentrum in Poelkapelle, een van de Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil, is dinsdag tot tweemaal toe een vechtpartij uitgebroken. “Het ging om een conflict tussen Afghaanse en Palestijnse bewoners”, bevestigt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. Staatssecretaris Mahdi noemt massale vechtpartij in asielcentrum “totaal onaanvaardbaar”.

“We werden opgeroepen voor een massale vechtpartij”, vertelt Verdru. “Het ging om een conflict dat al langer sluimerde tussen Afghanen en Palestijnen. Eerder die ochtend was er al een tussenkomst van een patrouille nodig.”

Escalatie voorkomen

Er zouden tussen de veertig en honderd personen betrokken zijn bij de knokpartij, maar niemand raakte gewond. Er circuleerden berichten dat het een conflict met Oekraïners zou zijn, maar dat bleek niet te kloppen.

“De massale aanwezigheid van onze ploegen heeft een verdere escalatie kunnen voorkomen”, aldus Verdru.

Vijf heethoofden opgepakt

“Vijf heethoofden werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Zij hadden verboden wapens op zak zoals boksbeugels.”

Nadat de rust in het asielcentrum was teruggekeerd, deed de politie een uitgebreide rondgang door de gebouwen naar extra wapens. Ook de bussen die toekomen, worden uitgebreid gecontroleerd.

Politie patrouilleert

Het is niet de eerste keer dat de politie moet ingrijpen bij een vechtpartij in het asielcentrum, maar een handgemeen met veertig betrokkenen is uitzonderlijk. De politie zal deze nacht geregeld patrouilleren in de buurt.

In een reactie op de zware vechtpartij veroordeelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) het geweld. “Dit is totaal respectloos en onaanvaardbaar. Wie in ons opvangnetwerk terechtkomt om asiel aan te vragen, hoort zich te gedragen.”

Terugkeerwoning

“Personeel van Fedasil heeft tevergeefs getracht om tussenbeide te komen en kon gelukkig rekenen op een snelle interventie van de lokale politie”, klinkt het in een persbericht.

Die kwam massaal ter plaatse om de gemoederen te bedaren. De aanstokers zijn ondertussen niet langer in het centrum. Een alleenstaande man werd overgebracht naar een gesloten centrum en een gezin werd naar een terugkeerwoning gestuurd.

Nultolerantie

“Fedasil hanteert nultolerantie bij dit soort vechtpartijen. Dit is totaal respectloos en onaanvaardbaar”, aldus Mahdi, die hoopt dat justitie snel kan optreden.

“In dergelijke gevallen is het van cruciaal belang dat de daders snel beseffen dat hun gedrag niet ongestraft blijft. De diensten treden kordaat en snel op in de asielcentra bij wangedrag.” (Belga/RB)