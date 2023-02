Spoedarts paar dagen buiten strijd; ander slachtoffer buiten levensgevaar na steekincident in de Sint-Jozefskliniek

In de Izegemse Sint-Jozefskliniek zindert het steekincident van maandagnamiddag nog na. De spoedarts die getroffen werd door de eerste uithalen van een verwarde man, heeft oppervlakkige snijwonden. De kompaan van de dader, die mee de spoed was binnen gekomen, was er erger aan toe, maar is buiten levensgevaar.

Bernard Ceriez, directeur van de Izegemse Sint-Jozefskliniek, bevestigt dat de spoedarts binnenkort weer aan de slag zal kunnen. “Zijn verwondingen zijn eerder oppervlakkig. Het is natuurlijk altijd schrikken als zoiets voorvalt, maar urgentie-artsen zijn wel voorbereid op mensen met agressief gedrag. Dat komt jammer genoeg wel meer voor. Er zijn altijd wel incidentjes, maar in de periode dat ik hier aan de slag ben, is dat toch wel het zwaarste.”

Daarmee doelt de directeur ook op de vriend van de dader die werd geraakt. Hij is buiten levensgevaar en herstelt van zijn verwondingen. De dader kon vrij snel gevat worden.