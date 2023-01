Spectaculaire beelden – Politie overmeestert dolgedraaide man in Kortrijk: “Hij zwaaide in het rond met een kippenspies”

Zondagnamiddag werden de inwoners van de Kortrijkse Spoorweglaan opgeschrikt door een spectaculaire politie-interventie. Met getrokken wapens konden leden van de speciale eenheden er een dolgedraaide man overmeesteren.

Het voorval begon rond 15 uur en draaide al snel uit op een mix van chaos en geweld. “Een man stapte een kippenhandel en bakkerij binnen, ongeveer op de hoek van de Spoorweglaan en de Zwevegemsestraat”, licht Thomas Detavernier toe.

Razende man

Volgens de woordvoerder van de politiezone liep de situatie dan ook razendsnel uit de hand. “De man had een sigaret in de mond en werd door de eigenaar van de zaak hierover aangesproken. In een handomdraai werd de man razend en viel hij zowel de eigenaar als enkele medewerkers van de zaak aan. Hierbij vielen de nodige klappen, maar men kon de agressieveling buiten duwen waarop de deur werd gesloten.”

“Hij nam een kippenspies uit een grilltoestel en begon er wild mee in het rond te zwaaien”

Dit viel niet in goede aarde bij de kerel, die compleet ontspoorde. “Hij nam een kippenspies uit een van de grilltoestellen, dingen die voor de winkel op straat stonden, en begon er wild mee rond te zwaaien. Hierbij sneuvelden enkele ramen en hij sloopte meteen ook de machines zelf. Ondertussen bereikten verschillende oproepen onze noodcentrale en we stuurden er meteen onze mensen op af.”

Geboeid naar ziekenhuis

“Leden van de speciale eenheden, die toevallig in het station aan de slag waren, kwamen razendsnel ter plaatse en deden het nodige om de agressieveling te overmeesteren. Het zijn die beelden die door omstanders werden gefilmd en zich een weg baanden naar sociale media. De man had zichzelf ook al verwond, waardoor hij geboeid naar het ziekenhuis werd gebracht.”

Psychologische problemen?

Over de precieze omstandigheden van het voorval bestaat nog heel wat onduidelijkheid, al draait het politionele apparaat op volle toeren. “Het onderzoek loopt, dus kunnen we nog niet zeggen of de man psychologische problemen had”, sluit de woordvoerder af. “We troffen we een vals identiteitsbewijs bij hem aan, waardoor het er sterk op lijkt dat hij illegaal in het land verblijft. Het is overigens niet iemand uit de buurt, want hij staat niet in de Kortrijkse registers ingeschreven.”