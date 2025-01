Speciale eenheden pakken man met psychische problemen op in Wingene: “Was echt niet voor rede vatbaar”

De Kaplotestraat werd zaterdag afgesloten voor een bijzondere interventie. De speciale eenheden moesten ter plaatse komen nadat een man met psychische problemen zich in zijn woning had verschanst. De politie wou hem eerder die dag oppakken na de zoveelste melding van overlast.

Zaterdagvoormiddag snelde de politie al een eerste keer naar de Kaplotestraat, vlakbij de markt van Wingene. Buren hadden melding gemaakt van geluids- en andere overlast, en niet voor de eerste keer. “De man in kwestie is bij ons gekend voor zware burenhinder. Onze diensten moesten al meermaals tussenbeide komen”, bevestigt korpschef Filip Feraux van Politiezone Regio Tielt. “Hij valt mensen lastig op straat en zet zijn muziek erg luid. Dat was zaterdag opnieuw het geval.”

De politie kon de man overtuigen om zich stil te houden en wist de gemoederen tot bedaren te brengen. Maar enkele uren later was het hetzelfde liedje, waarop de buren opnieuw de politie verwittigden. “Er schuilen psychische problemen achter zijn gedrag”, zegt Feraux. “In samenspraak met het parket en een arts werd beslist om de man te onderzoeken voor collocatie.” Maar toen de politie hem uit zijn woning wou halen, sloot de man zich op.

Overmeesterd

“Hij was niet bij zinnen, communiceren lukte niet. Daarom hebben we de speciale eenheden opgetrommeld.” Zij kwamen rond 14.30 uur met een drone en onderhandelaar ter plaatse om de man te overtuigen. De actie in de Kaplotestraat duurde tot iets na 19:00 uur. “Dat gaat stap voor stap, er wordt steeds naar de beste oplossing gezocht. Maar de man was echt niet voor rede vatbaar.”

“De speciale eenheden drongen uiteindelijk zijn appartement binnen en wisten de man te overmeesteren. Hij werd weggebracht voor verder onderzoek en een gedwongen opname.”

(LVW)