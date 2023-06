Slagen aan winkelbediende en diefstal Oostendebonnen leveren ex-lid hiphopbende 120 uur werkstraf op

Een 32-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor slagen en diefstallen. Jason R., voormalig lid van de beruchte hiphopbende RAW13, riskeerde dertig maanden effectieve celstraf, maar werd voor enkele feiten vrijgesproken.

Op 7 augustus 2020 werd Jason R. staande gehouden aan de kassa van een Lidl-supermarkt in Oostende. Het winkelpersoneel had gemerkt hoe hij een blikje probeerde te stelen en herkende hem bovendien van eerdere feiten. Toen R. zijn zakken moest legen greep hij een winkelbediende bij de kraag, stampte op haar benen en gaf haar een slag in het gezicht. Volgens het slachtoffer keerde R. later nog eens terug naar de winkel om haar te bedreigen.

Het voormalige lid van de hiphopbende RAW13, die op 16 juli 2011 een moordende raid uitvoerde in Torhout, bleek ook verantwoordelijk voor de vernieling van tientallen brievenbussen tijdens de eindejaarsperiode van 2020 in Oostende. Hij maakte daarbij twee Oostendebonnen van 60 euro buit. Volgens het parket sloot hij ook een gsm-abonnement hebben af onder een valse naam.

Procureur Frank Demeester wees op het omvangrijke strafblad van R. en vroeg dertig maanden cel. De Oostendenaar liep al een twintigtal veroordelingen op voor diefstal, slagen, drugs, weerspannigheid, bedreigingen en vernielingen. “Het gros van die feiten pleegde mijn cliënt toen hij nog lid was van RAW13”, pleitte advocaat Mathieu Langerock.

R. gaf enkel de diefstal van de Oostendebonnen toe en vroeg een werkstraf. De rechtbank achtte de feiten met het gsm-abonnement en de bedreiging niet bewezen en sprak R. hiervoor vrij. Voor de diefstal met geweld bij Lidl en de diefstal van de Oostendebonnen kreeg R. 120 uur werkstraf. Als hij die niet correct uitvoert wordt ze omgezet in een jaar cel. (AFr)