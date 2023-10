“Slachtoffers keken naar porno zoals naar Tom & Jerry”: zeventiger riskeert tien jaar cel voor jarenlang kindermisbruik

Als ‘rijke Amerikaan’ won A.B. (72) het vertrouwen van een kroostrijk gezin uit Tervuren. Voor vier van de zes kinderen betekende dit de start van jarenlang misbruik. Voor de ogen van zijn piepjonge slachtoffers had de man seks met het zestienjarige kindermeisje. “Biologieles”, noemde hij dat zelf. Maar met de dochter van het gezin ging de zeventiger nog een hele stap verder.

Eind de jaren tachtig stapte A.B. met zijn hond het kabinet binnen van een dierenarts in Tervuren. Als zaakvoerder van een Amerikaans IT-bedrijf won de man al snel het vertrouwen van de arts, die hij hielp met de digitalisering van zijn praktijk. Hij kreeg een steeds grotere greep op het gezin, dat hij financieel steunde. “Hij gaf luxecadeaus en trakteerde de kinderen op reisjes”, pleitte meester Esther Theyskens. “Als ‘rijke Amerikaan’ won hij ook de moeder voor zich. Hij maakte zich onmisbaar en iedereen zag hem als een barmhartige samaritaan.”

Hoewel hij een appartement had in Oostende, nam de charismatische A.B. begin de jaren negentig zijn intrek in de woning van de dierenarts en zijn echtgenote A.T. (65). Voor de kinderen werd hij een soort tweede vader. Opvallend genoeg sliep hij samen met de zesjarige dochter en zijn eigen dochtertje in hetzelfde bed. “Het begon met handtastelijkheden”, ging meester Theyskens verder. “De meisjes moesten hem op de mond kussen ‘zoals in de VS’ of in lingerie voor zijn cameralens paraderen. Hij liet hen geloven dat dit normaal was. De kinderkamer richtte hij in als fotostudio.”

Fotomodel

De vier oudste kinderen van het gezin werden op piepjonge leeftijd door A.B. aan porno blootgesteld. “We keken naar porno zoals andere kinderen naar Tom & Jerry”, verklaarden ze daar later zelf over. Hij verzon ook spelletjes waarbij hij de kinderen tijdens vakanties op naaktstranden in de borsten kneep of aan het geslachtsdeel trok. Hij betrok ook het zestienjarige kindermeisje – een Portugese au pair – in zijn ziekelijke praktijken en had seks met haar voor de ogen van de slachtoffers. “Biologieles”, noemde hij dat zelf.

Het was de start van systematische verkrachtingen en pornografische fotoshoots

Toen de dochter van het gezin op haar twaalfde te kennen gaf dat ze fotomodel wou worden, was A.B. er als de kippen bij om haar te coachen. “Ze moest heel sensuele, pornografische foto’s van zichzelf mailen naar een denkbeeldige contactpersoon in de VS. De meestermanipulator maakte haar wijs dat slapen met de fotograaf noodzakelijk was om door te breken als model en begin 2000 – ze was toen veertien jaar – nam hij haar mee naar Las Vegas waar hij haar een eerste keer verkrachtte”, aldus meester Theyskens.

Omdat het seksueel contact voor A.B. niet naar wens verlopen was, werd hij heel kwaad en verliet hij het gezin. De moeder dwong het meisje toen om de brokken te lijmen, waarna A.B. terugkeerde en haar meenam naar zijn appartement in Oostende. “Haar ‘laatste kans’. Dit was de start van systematische verkrachtingen en pornografische fotoshoots. Hij brainwashte haar compleet en verbood haar andere relaties te hebben. Het misbruik stopte pas op haar 23ste. Ook de andere kinderen werden sociaal geïsoleerd”, besloot meester Theyskens.

Klacht

Pas in 2019 sprak de oudste zoon voor het eerst met zijn zus over de feiten en op een feestje in de kerstperiode 2020 kwamen alle verhalen naar boven, waarna er een klacht volgde. Dat B. destijds als veertigjarige man bij een zesjarig kid mocht slapen, noemde procureur Frank Demeester onbegrijpelijk. “Dat was de kiem van alles wat zich daarna heeft afgespeeld”, stelde hij. “De beklaagde is een pervert van het ergste soort. Elk vijf à zesjarig kind dat zijn pad kruiste, werd slachtoffer.” Demeester vroeg tien jaar effectieve celstraf voor A.B., die tegenwoordig in het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guiber woont.

Omdat ze al die jaren niet ingreep werd staat ook moeder A.T. terecht. De vrouw uit Waver riskeert vijf jaar cel. “Ze wist van het misbruik af, maar bleef hem op een voetstuk plaatsen. De kinderen moesten hem dankbaar zijn. Ze heeft hem de slachtoffers op een presenteerblaadje aangeboden”, aldus Demeester. Volgens het OM verkrachtte A.B. in 2012 en 2013 ook nog zijn zesjarig petekind in Doornik.

Gevlucht

Toen de kinderen A.B. begin 2021 met de feiten confronteerde sloeg de man op de vlucht. Maar een week later kon de politie hem klissen. “Intussen heeft hij al drie zelfmoordpogingen achter de rug”, pleitte zijn advocaat Jan De Winter. “Hij toont schuld en geeft toe dat bepaalde zaken niet door de beugel konden. Maar het misbruik van het petekind en het kindermeisje ontkent hij met klem. Die laatste verklaarde zélf dat ze verliefd op hem was.” Door zijn precaire gezondheidstoestand was A.B. niet op de zitting aanwezig. “Op vandaag kan hij geen seksueel roofdier meer zijn. Tien jaar cel is dan ook veel te zwaar”, aldus meester De Winter, die ook vraagtekens plaatste bij de rol van de vader. “Waar was díe al die tijd?”

Mijn zusje is een echte held, het beste rolmodel uit onze jeugd

Pas na confrontatie met het gerechtelijk dossier verbrak de moeder de banden met A.B. Bevend en huilend las de vrouw op het proces een brief voor waarin ze haar kinderen om vergiffenis smeekte. “Mijn leven was één grote manipulatie, maar ik ben niet meer de naïeve vrouw van vroeger”, snikte ze. “Ik was smoorverliefd op die man en volgde hem blindelings.” Volgens haar advocaat Maxime Van Winkel heeft A.T. nooit iets van het misbruik afgeweten. “Sinds ze begin 2021 door de kinderen geconfronteerd werd met de feiten, wordt ze opgevreten door een enorm schuldgevoel.”

Afsluiten

De oudste zoon nam ook het woord. “Het enige wat wij willen is dat de waarheid hier aan het licht komt”, sprak hij. “We mogen van geluk spreken dat wij er allemaal zo goed uitgekomen zijn. Mijn zusje is een echte held, het beste rolmodel uit onze jeugd.” Ook zijn zus richtte zich tot de rechter. “Ik wil het hier kunnen afsluiten, zodat we allen verder kunnen met ons leven.” De rechtbank doet uitspraak op 20 november. (AFr)