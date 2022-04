Slachtoffer van hameraanval in Knokke-Heist vecht nog steeds voor zijn leven

Vijf dagen na de hameraanval op straat in Knokke-Heist, vecht Gilbert Vlietinck (63) nog steeds voor zijn leven. De zestiger wordt in kunstmatige coma gehouden en voor de familie is het bang afwachten hoe zijn toestand evolueert. Ondertussen loopt het onderzoek naar het motief van zijn stiefzoon volop verder. “Ook voor ons is het een vraagteken waarom hij zo werd toegetakeld”, getuigt zijn familie.

Bang afwachten, meer kan de familie van Gilbert Vlietinck niet doen. De 63-jarige man werd donderdagmiddag na een discussie op straat neergeslagen met een hamer door zijn eigen stiefzoon. Wat Thierry V. (44) bezielde, is nog steeds niet duidelijk. Wel staat vast dat de dader hevig tekeerging. Hij sloeg verschillende keren hard op het hoofd van Gilbert, nadat hij eerder al met geweld de woning van de man en zijn eigen moeder probeerde binnendringen. Amper een week daarvoor had hij zijn eigen moeder nog geslagen.

Toch kon niemand voorspellen dat de situatie zó zou escaleren. “Doorheen de jaren had die man wel al redelijk wat op zijn kerfstok, maar ook voor ons is het een groot vraagteken wat T. bezielde om papa zo hard aan te pakken”, vertelt de familie van Gilbert. Het slachtoffer werd na de hameraanval in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar vecht hij nog steeds voor zijn leven. “Zijn toestand is al enkele dagen ongewijzigd”, gaat de familie verder. “We kunnen alleen maar hopen dat er snel beterschap komt, maar volgens de dokters kan het weken of zelfs maanden duren. En dan nog is er geen zekerheid op volledig herstel. Het is simpelweg veel te vroeg om daar antwoord op te geven.”

Geen duidelijkheid over motief

Waarom net Gilbert – een gepensioneerde vader van twee zonen en een dochter – zo werd toegetakeld, verbaast niet alleen de buren, maar ook de familie. “Hij is door iedereen in Heist graag gezien”, gaat zijn familie verder. “Hij staat altijd voor iedereen paraat en is de eerste om mensen te helpen.” Gilbert is al zo’n 30 jaar samen met zijn partner, de moeder van de verdachte, en samen zorgen ze voor haar 9-jarige kleindochter die enkele jaren geleden haar beide ouders verloor. In de buurt worden ze omschreven als een fantastisch, lief koppel. “Met een hart van goud”, klinkt het bij de dichte buren.

De stiefzoon werd kort na de feiten opgepakt en meegenomen voor verhoor. Zijn motief blijft evenwel onduidelijk. Tijdens een eerste verhoor weigerde de veertiger een verklaring af te leggen. De onderzoeksrechter besloot hem aan te houden op verdenking van poging moord. Dinsdagmorgen verscheen hij voor het eerst voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om zijn aanhouding met een maand te verlengen. (MM)