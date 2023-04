Slachtoffer steekpartij in Elverdinge doet zijn verhaal: “Geen idee waarom hij me aanviel”

“Moest hij mij hebben of was ik een toevallig slachtoffer?” Die vraag houdt Geert Dekeyser (58) bezig, nadat een nieuwe interim hem op zijn eerste werkdag te lijf ging met een “patattenmes” in Elverdinge, bij Ieper. De arbeider uit Bissegem (Kortrijk) liep een klaplong en verschillende steekwonden op, maar kan het nog navertellen. “Tegen dat ik het goed en wel besefte, had hij al een tiental keer gestoken.”

Nog geen week nadat een bizarre steekpartij hem bijna fataal werd, staat Geert Dekeyser uit Bissegem terug bij zijn werkplaats. Hij lijkt oké, tot hij zijn verhaal doet. “Ik ben snel buiten adem door die klaplong” , klinkt het bijna verontschuldigend. De klaplong liep Geert op bij een steekpartij in een van de bedrijfjes in de voormalige gebouwen van Hardy langs de Veurnseweg in het Ieperse dorp Elverdinge.

Eerste collega

“Ik werk al meer dan drie jaar op deze plek. Ik voer er onder meer verpakkingswerk uit en kon altijd alleen mijn plan trekken”, vertelt Geert. “Afgelopen vrijdag kreeg ik voor het eerst hulp van een interim.” De werkdag begon normaal. “De interim was op tijd en deed zijn werk, maar opeens leek hij ergens anders en begon hij wat voor zich uit te staren. Mijn baas vertelde dat hij dinsdag mocht terugkomen, maar dat geraakte er niet in.”

“Tegen dat ik het goed en wel besefte, had hij al een tiental keer gestoken”

In de namiddag beleefde Geert de schrik van zijn leven. “Hij kwam een patattenmesje halen. Wat hij ermee deed, weet ik niet. Intussen verreed ik een palet, ik draaide mij om en plots: stek, stek, stek! Ongelooflijk. Tegen dat ik het goed en wel besefte, had hij al een tiental keer gestoken, denk ik. Ik heb mij proberen te verweren, tot ik op de grond terechtkwam en zijn mes neerviel. Mogelijk kon ik het uit zijn handen slaan tijdens mijn verdedigingswerk, ik weet het niet. Ik zag hem om een ander patattenmes lopen en ik probeerde weg te vluchten. Ik kon de deur van een bureau nog een trek geven om hem te vertragen en liep in volle paniek naar een ander bedrijfje in het gebouw en schreeuwde: pas op, hij heeft een mes!”

Klaplong

Politie en hulpdiensten snelden ter plaatse en de verdachte werd snel opgepakt in de buurt. “Door messteken in de borststreek had ik een klaplong”, vervolgt Geert. “Ik heb een achttal wonden en last van spierpijn.”

De man mocht intussen het ziekenhuis verlaten en stond woensdag weer op zijn werkplaats. “Om mijn bazen uit te leggen hoe het werk verder moet gebeuren, want ik ben minstens drie weken arbeidsongeschikt. In een carrière van 44 jaar was ik nog nooit thuis omwille van ziekte of een ongeval, en nu maak ik dit mee. Voorlopig voelt het niet raar om hier terug te zijn. Ik doe dit graag en zou graag terugkeren, maar ik ben bang: ik werk hier alleen en heb geen geweer, hé. Wat moet ik doen als die gast weer vrijkomt? Moest hij mij hebben of was ik een toevallig slachtoffer? Die vraag houdt me bezig, want ik zie geen reden. We hadden die dag nooit woorden of ruzie. Hopelijk wordt alles weer zoals vroeger.”

Deskundige aangesteld

De verdachte blijft voorlopig in de cel voor poging doodslag, dat besliste de raadkamer woensdag. Het gaat om een 21-jarige man met de Georgische nationaliteit, die in Ieper woont. Wat de man bezielde, is nog niet duidelijk. “Er wordt een deskundige aangesteld om mijn cliënt te onderzoeken”, verklaart zijn advocaat Anthony Demol. (TP)