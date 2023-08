Slachtoffer steekpartij Blankenberge herstelt thuis van messteken: “Bijna werd mijn nier geraakt”

“Ik probeerde weg te vluchten, maar net toen ik door het raam kroop, stak hij me in de rug.” Dat zegt de 15-jarige jongen uit Blankenberge die dinsdagavond werd neergestoken in de stationsbuurt. Hij bekomt thuis van de steekpartij. Volgens de tiener werd hij uit het niks aangevallen door de 27-jarige man – wellicht een zwerver.

Dinsdagavond omstreeks 21.30 uur. De 15-jarige jongen is samen met een groepje vrienden op wandel door Blankenberge.

Aan het genieten van de vakantie. Zoals wel meer jongeren trekken ze naar een leegstaand pand in de stationsbuurt van de badstad. Het is een plek waar tieners graag wat chillen.

Gestruikeld

Maar toen ze binnenkwamen, botsten ze op die man. De jongen vermoedt dat het een zwerver was, maar met zekerheid kan hij dat niet zeggen. “Hij riep ons iets toe in een vreemde taal, waarop we het op een lopen zetten”, verklaart hij daarover.

De tieners voelden dus aan dat de situatie niet helemaal veilig was en namen de wijze beslissing om te vluchten, maar de 15-jarige jongen struikelde, waardoor hij even achterop bleef. Op dat moment kwam de 27-jarige Afghaan dichterbij. Het is dan dat de man de messteken uitdeelde.

Nier bijna geraakt

In een reflex besloot de jongeman verder te lopen. Eenmaal buiten voelde hij al snel dat de man hem wel degelijk had neergestoken. Hij zag heel wat bloed.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden het jonge slachtoffer de eerste zorgen toe. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij door het oog van de naald is gekropen.

“De dokters zeggen dat hij veel geluk heeft gehad”, zegt zijn mama. “Hij kreeg verschillende messteken in de rug. Een daarvan raakte bijna zijn nier. In dat geval was het een heel ander verhaal geweest en zat hij hier nu niet thuis.”

Onderzoeksrechter

De 15-jarige jongen benadrukt dat hij de dader helemaal niet kende en hem ook niet aansprak. Ook zijn vrienden deden dat volgens hem niet. “Hoe laf kan je zijn om een weglopend kind neer te steken? Neen, ik begrijp dit helemaal niet”, aldus de mama.

De politie kon de verdachte uiteindelijk na een uur overmeesteren. Ze losten daarbij een schot omdat de 27-jarige Afghaan ook de politiediensten probeerde aan te vallen. Hij moet voor de onderzoeksrechter verschijnen, die hem in principe zal aanhouden.

De 15-jarige jongen zal wellicht nog enige tijd nodig hebben om te herstellen van de steekpartij. “Niet alleen fysiek, maar ook mentaal”, zegt zijn mama. “Gelukkig komt het allemaal wel weer goed.” (MM)