Slachtoffer schietpartij Sterrebos getuigt: “Ik vrees voor mijn leven als schutter wordt vrijgelaten”

Twee maanden nadat hij aan het Sterrebos in Rumbeke (Roeselare) werd neergeschoten door een liefdesrivaal, vreest een 32-jarige Roemeense man uit Roeselare nog altijd voor zijn leven. Hij vreest dat de schutter uit Moorsele (Wevelgem) binnenkort de gevangenis zal mogen verlaten en zijn plan om hem te vermoorden zal afwerken. “Dat kan toch niet. Iemand neerschieten en al na enkele maanden vrijgelaten worden?”, vraagt hij zich vertwijfeld af. De advocaat van de dader sust.

Het Roemeense slachtoffer had al een tijdje een overspelige relatie met de partner van Kevin H. uit Moorsele. Hij had de vrouw leren kennen op de werkvloer in een bedrijf in Rumbeke. Dat was H. ook ter ore gekomen. “Hij belde me plots, om eens af te spreken en er over te praten, eerst met ons drieën samen, wat later met mij alleen”, vertelt het slachtoffer.

Verrast door schot

Op vrijdagavond 18 februari vond de afspraak plaats. “Zowel de vrouw als ikzelf vertelden hem dat we elkaar gewoon al twee keer hadden gezien, een leugentje”, vervolgt de Roemeen. “Hij leek het te begrijpen en wou naar eigen zeggen vrede sluiten. Maar aan het Sterrebospark stapte hij uit en nog voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, kwam hij langs achter. Ik zag nog net een vlam. Hij schoot me met een wapen tussen mijn oor en mijn kaak neer. Ik hoorde niets meer, begon te bloeden en liep weg. Hij leek wel verbaasd dat ik nog altijd recht bleef staan. Hij stapte in zijn auto en probeerde me achterna te rijden maar ik kon in het park weglopen. Een vrouw die toevallig passeerde en me zag bloeden, belde de hulpdiensten.”

De dertiger werd met een gat in de kaak in het ziekenhuis opgenomen. “Anderhalve maand moest ik vloeibare of zachte voeding zoals puree eten”, klinkt het. “Vandaag blijft er nog altijd een litteken over en is de volledige linkerkant van mijn gezicht gevoelloos. Als ik lach, trekt mijn mond scheef. Maar ik ben blij dat ik nog leef. God houdt blijkbaar van mij. Want ik ben ervan overtuigd dat de dader me wilde vermoorden. Iets meer naar boven en ik kon het niet meer navertellen. Moest het gewoon de bedoeling zijn geweest mij bang te maken, kon hij me evengoed in de knie hebben geschoten.”

Schrik en nachtmerries

“Hij broedde van zodra hij over de relatie hoorde op dat moordplan. Daarom ben ik zo bang dat hij binnenkort vrijgelaten zal worden. Ik hoop dat het Belgische gerecht dat inziet. Dat hij na enkele jaren vrijgelaten wordt, kan ik begrijpen, maar nu toch nog niet. Want van zodra hij vrijkomt, ben ik ervan overtuigd dat hij zijn werk zal willen afmaken. Dan zal ik nooit meer op straat kunnen komen of gaan werken zonder bang achterom te kijken. Mijn handen trillen nu al bij de gedachte alleen al.”

“Ik heb nog altijd nachtmerries, neem slaapmedicatie en pillen tegen de pijn. Al wat ik vraag, is dat hij boet voor wat hij heeft gedaan. Want hij is gevaarlijk. Ik heb soms de indruk dat ik minder geholpen of geloofd wordt omdat ik een Roemeen ben en geen Nederlands spreek. Terwijl ik hier gewoon ben om te werken, voor mijn dochter en familie in Roemenië, niet om te stelen of zo. Ik betaal net als iedereen belastingen. Mijn familie weet niet wat me is overkomen, ik wil ze niet ongerust maken.”

Vanuit de gevangenis kreeg het slachtoffer al de vraag van de dader hoeveel schadevergoeding hij zou willen. “Alsof door het geven van geld alles met een spons kan weggeveegd worden”, klinkt het ontstemd. “De rechter zal wel beslissen op hoeveel schadevergoeding ik recht heb. Maar nu wil ik me vooral veilig voelen en mijn leven terug krijgen.”

Alarmpistool

Advocaat Thomas Vandemeulebroucke sust in naam van Kevin H. “Zijn aanhouding is dinsdag voor twee maanden verlengd”, legt hij uit. “We hebben voorlopig ook niet op zijn vrijlating aangedrongen. Het is nog wachten op het psychiatrisch verslag. Het slachtoffer moet niet bang zijn dat hij nog zal toeslaan. Hij had nooit de bedoeling hem te doden. Was dat wel het geval geweest, dan had hij wel meer dan één keer geschoten. Het gebeurde trouwens niet met een echt wapen maar met een omgebouwd alarmpistool dat ondertussen op aanwijzen van mijn cliënt ook al is teruggevonden. Het is trouwens duidelijk dat de vrouw de spin in het web in dit hele verhaal is. Na de schietpartij trok ze naar de tegenpartij, maar ondertussen nam ze al opnieuw contact op met Kevin. Ze gaat hem zelfs in de gevangenis bezoeken.” (LSi)