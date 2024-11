‘Slachtoffer’ klappen eerlijk voor rechter: “Ik deelde zelf rake klappen uit, nog voor hij me kon raken”

“Ik hoef geen schadevergoeding want als ex-gedetineerde weet ik zelf hoe moeilijk het is nadien de draad weer op te nemen. Trouwens: ik gaf eigenlijk zelf rake klappen.” Opmerkelijk eerlijke bekentenis maandag voor de rechter in Kortrijk. Een man kwam naar het gerechtsgebouw afgezakt als slachtoffer van klappen door de vriend van zijn nichtje maar de vork bleek dus helemaal anders in de steel te zitten…

Na een half jaar regelmatig klappen te hebben gekregen van haar vriend Wesley V. (38) uit Waregem vluchtte een vrouw op 29 mei 2024 naar haar neef. Onder invloed van cocaïne, flakka en amfetamines kwam V. ook daar verhaal halen. Maar eigenlijk moest hij daar het onderspit delven. “Ik kwam tussen toen hij mijn nicht opnieuw aanviel. Hij probeerde zich te verweren maar eigenlijk is dat niet gelukt”, moest de neef, die als slachtoffer van slagen door V. geregistreerd stond, toegeven. “Ik vraag geen schadevergoeding, misschien enkel een straatverbod.”

V. riskeert een effectieve celstraf van 18 maanden en een boete. “Hij stond al onder elektronisch toezicht”, aldus de openbare aanklager. “Hij is al 20 jaar verslaafd aan drugs en deelt regelmatig klappen uit aan zijn partner, die er zelf niet in slaagt de relatie te verbreken. Maar ze moet beschermd worden, een duidelijk signaal is nodig.” “Hij beseft dat hij hard aan zichzelf zal moeten werken maar vraagt nog een kans”, verdedigde advocate Larissa Windey haar cliënt. “Hij was even opnieuw in druggebruik hervallen maar zijn vriendin wil hem ook nog een kans geven.” Voor de slagen aan de neef vroeg hij de vrijspraak maar dat was door diens eerlijkheid even voordien wellicht maar een formaliteit meer geworden. Op vandaag verblijft V. wel nog in de cel. Vonnis op 2 december. (LSi)