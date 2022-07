Schoonvader ontkent alle betrokkenheid bij schietpartij in Diksmuide: “Hij leefde nog toen ik naar huis vertrok”

Onverwachte wending in de zaak van de dodelijke schietpartij bij Diksmuide: de 28-jarige uit Koekelare leek het slachtoffer van een afrekening, maar de opgepakte verdachte blijkt nu zijn 54-jarige schoonvader. De man ontkent, maar is dinsdagnamiddag aangehouden voor moord.

Een idyllisch paadje langs de IJzer bij het stille Westhoekdorpje Stuivekenskerke was afgelopen zondagavond het decor van een luide schietpartij. De vissers en bewoners in de buurt werden plots opgeschrikt door maar liefst twaalf kogels, die afgevuurd werden op het slachtoffer: Ilir S. uit Koekelare, die zich ook Mario S. liet noemen.

Van die twaalf kogels zouden acht hem geraakt hebben en drie zaten nog in zijn lichaam. De man stierf ter plaatse op de IJzerdijk, naast zijn geparkeerde motor.

De schietpartij leek op een afrekening, tot de speurders een verdachte oppakten. De man, die dinsdagnamiddag werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in het gerechtsgebouw van Veurne, blijkt niemand minder dan de schoonvader van het slachtoffer: S.V (54), een zelfstandig schilder uit Nieuwpoort. Hij werd dinsdagavond aangehouden voor moord.

Relatie al jaren niet goed

“Maar mijn cliënt ontkent”, zegt advocaat Bram Elyn. V. zou uitgebreide verklaringen afgelegd hebben aan de speurders en de onderzoeksrechter, waaruit bleek dat de relatie met zijn schoonzoon al jaren niet goed was. Omwille van de “bedenkelijke reputatie” van de schoonzoon en de “opmerkelijke milieus”, waarin hij zich begaf.

Ilir was niet getrouwd, maar wel samen met zelfstandig kapster Melanie. Zij heeft een kind uit een vorige relatie en een dochtertje van een vijftal jaar met Ilir.

Nog levend gezien

V. zou die bewuste zondagavond effectief op de plaats van de schietpartij geweest zijn en daar een discussie gehad hebben met zijn schoonzoon, maar V. verklaarde dat hij hem nog levend zag toen hij opnieuw huiswaarts trok. Waarover daar precies gediscussieerd werd, moet nog blijken.

Op de plaats van de feiten werden bloemen neer gelegd. © TP

Om de onschuld van zijn cliënt te bewijzen, vroeg zijn raadsman bijkomende onderzoeksdaden, waaronder een kruitsporenanalyse en een analyse van camerabeelden.

“Het gaat dan voornamelijk om beelden van ANPR-camera’s en een eventueel buurtonderzoek naar camera’s van privépersonen”, aldus Elyn. “Die analyse kan bijkomende informatie aan het licht brengen over de dader, die nog niet geïdentificeerd is. Hopelijk zijn de resultaten zo snel mogelijk binnen, zodat deze in zijn voordeel spelen.”

Pijnlijke zaak

Het strafregister van de verdachte schoonvader zou niet meer blanco zijn, maar bevat volgens zijn raadsman geen gewelddelicten.

De gebeurtenissen van de voorbije dagen hakken zwaar in op de familie. “Het gaat niet goed met mijn cliënt. Zijn vrouw en dochter reageren verslagen, want dit is natuurlijk een heel pijnlijke zaak. Niet in het minst voor het vijfjarig dochtertje, die plots niet meer bij haar vader én grootvader kan zijn. Zeker nu heeft zij ook nood aan een vaderfiguur.”

(TP)