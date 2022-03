Schokkend: amper 13-jarige jongen opgepakt na onthutsende beelden van vechtpartij

Op sociale media zijn bijzonder schokkende beelden opgedoken van een zware vechtpartij in Waregem. De beelden dateren van afgelopen weekend en tonen hoe een tiener aangevallen wordt door drie piepjonge vechtersbazen. Daarbij krijgt het slachtoffer verschillende schoppen en zware vuistslagen te verwerken, vooral op het hoofd. De daders zijn intussen geïdentificeerd en opgepakt. De initiële aanstoker blijkt een amper 13-jarige jongen uit Wielsbeke die bovendien niet aan zijn proefstuk toe was.

We willen waarschuwen: de beelden van een zware vechtpartij zijn niet voor gevoelige kijkers. Op filmpjes die sinds dit weekend circuleren op sociale media is heel duidelijk te zien hoe een tiener met een donkerblauwe jas en bril wordt omsingeld door een groepje jongeren. Plots grijpt een van hen het slachtoffer bij de benen, gooit hij hem op de grond en begint het schoppen en slaan. Minutenlang krijgt het slachtoffer zware schoppen en meerdere rake vuistslagen te verwerken. De daders hebben het vooral op het hoofd en het gezicht gemunt.

Een fragment uit het filmpje dat enkele minuten duurt:



Omstaanders die de vechtpartij filmen, proberen het aanvallende trio tot stoppen aan te manen, maar dat lukt niet. Sterker nog: net wanneer je denkt dat het ergste achter de rug is, keert de initiële aanvaller terug om nog een aantal rake klappen en schoppen uit te delen. In een laatste filmpje is te zien hoe het slachtoffer uiteindelijk weet te ontkomen. Zijn gezicht oogt helemaal bebloed, zijn bril is helemaal kapot.

“Bijzonder grof”

De beelden bereikten intussen ook politie en parket waar meteen een onderzoek naar de zware feiten is gestart. “Ik moet zeggen: het is een bijzonder, bijzonder grof filmpje”, zegt Tom Janssens, parketwoordvoerder van de afdeling Kortrijk. “De feiten dateren van afgelopen zaterdag 12 maart, aan het skatepark langs de Zuiderlaan in Waregem. Het slachtoffer is een jongeman, geboren in 2005.”

Zorgwekkender is echter de leeftijd van de daders: het gaat om jongens van amper 13 tot 15 jaar. “Wij hebben de drie jongeren uit het filmpje intussen kunnen identificeren”, aldus Tom Janssens nog. “De initiële aanvaller met de lichtblauwe broek is een jongen van 13 jaar uit Wielsbeke. Uit verder onderzoek blijkt dat de jongen in kwestie gelinkt kan worden aan nog twee andere feiten uit het recente verleden, waaronder een vechtpartij in Ingelmunster. Hij is intussen opgepakt en wordt later vandaag (dinsdag, red.) voorgeleid voor de jeugdrechter.”

De twee andere daders zijn 13 en 15 jaar en komen uit De Pinte en Zulte. Zij moeten zich verantwoorden voor de jeugdrechter in Gent. (OV/PVH)