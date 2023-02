In de nacht van vrijdag op zaterdag deed zich in de Toekomststraat in Oostende een schietpartij voor.

Het parket laat weten dat er een onderzoek loopt naar een schietpartij in de Toekomststraat in Oostende van afgelopen nacht. Op vraag van de onderzoeksrechter zal er in belang van het onderzoek geen verdere commentaar worden gegeven.

(BELGA)