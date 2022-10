Schietincident in Blankenberge, verdachte verschanst zich in appartement

Vanmorgen is geschoten in Blankenberge. Daarbij zou een vrouw gewond zijn geraakt in haar been. Momenteel verschanst de verdachte zich in een appartement. De speciale eenheden komen ter plaatse.

Het incident gebeurde rond 10 uur in de buurt rond de Grote Markt in Blankenberge, melden diverse media.

Een man opende daar het vuur op een andere persoon. Buurtbewoners hoorden een luide knal. De politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het slachtoffer werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte bevindt zich momenteel in een appartement en in het bezit van een vuurwapen. De hele buurt rond de Dujardinstraat is afgesloten. De speciale eenheden zijn onderweg om de situatie te ontmijnen.

