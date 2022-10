Schietincident in Blankenberge: verdachte die zich verschanste wordt voorgeleid voor poging doodslag

Op vrijdag 21 oktober heeft een 45-jarige man een schot gelost in Blankenberge. Daarbij raakte een vrouw gewond aan haar been. De verdachte verschanste zich bijna een hele dag in een appartement. De speciale eenheden konden hem oppakken. Zaterdag meldt Belga dat de man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge voor onder andere poging doodslag en verkrachting.

In Blankenberge was er vrijdagochtend een schietincident door een 45-jarige man. Hij had een vrouw beschoten. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer raakte gewond en werd naar het naar het az St-Jan in Brugge gebracht. Ze is ondertussen aan de beterhand, maar wordt er nog 24 uur onder observatie gehouden.

Complexe situatie

De man verschanste zich in zijn woning in de L. Dujardinstraat in Blankenberge en was vermoedelijk gewapend. De politie kwam ter plaatse en kort voor de middag arriveerden ook de speciale eenheden. Tegen 15h werd een interventie uitgevoerd waarbij de man werd overmeesterd. Dit gebeurde vrij rustig zonder verdere incidenten. De man werd gearresteerd.

Zaterdag meldde Belga dat de man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Hij wordt voorgeleid voor poging doodslag, maar ook voor verkrachting, wederrechtelijke vrijheidsberoving en het onwettig voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen.

(MVM/Belga)