Schietincident in Blankenberge: verdachte die zich verschanste, is opgepakt

Vanmorgen heeft een 45-jarige man een schot gelost in Blankenberge. Daarbij raakte een vrouw gewond aan haar been. De verdachte verschanste zich bijna een hele dag in een appartement. De speciale eenheden kwamen kort voor de middag ter plaatse. Die konden hem oppakken. De straten zijn weer vrijgegeven.

In Blankenberge was er vrijdagochtend een schietincident door een 45-jarige man. Hij had een vrouw beschoten. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeert gelukkig niet in levensgevaar.

Complexe situatie

De man verschanste zich tot omstreeks 15.30 uur in zijn woning in de in de L. Dujardinstraat in Blankenberge en was vermoedelijk gewapend. De politie kwam ter plaatse en kort voor de middag arriveerden ook de speciale eenheden. Rond de straat werd een veiligheidszone afgebakend, die is intussen weer vrijgegeven.

(MVM/Belga)