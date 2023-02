Schermutsleing eindigt in ingegooid raam in Sabbestraat Menen

Een bizar incident veroorzaakte vrijdagnamiddag heel wat tumult in de J&M Sabbestraat vrijdagnamiddag. Na een schermutseling tussen een autohandelaar en een bewoner, kreeg die laatste een steen door zijn raam gekieperd. De politie kwam tussenbeide.

“We voelen ons niet meer veilig in ons eigen huis!” Brecht Rivière en Tamara Derumeaux bekomen nog van het hallucinante voorval dat hen vrijdagnamiddag de stuipen op het lijf joeg.

“Brecht zat nog in de wagen, geparkeerd voor de deur, kort voor 15 uur. Hij was aan het bellen en bleef daarom in de auto zitten”, klinkt het in hun relaas. “Op dat moment ziet hij een persoon langs alle wagens lopen en er telkens zo van die kaartjes tussen de ruitenwissers steken. Soms vinden we verschillende van die kaartjes terug, die ons allen vragen te bellen om onze wagen te verkopen. Brecht stapte uit en vroeg aan die kerel om dat kaartje te verwijderen en zijn wagen met rust te laten.”

Filmscenario

Wat volgde was een scenario dat recht uit een film leek te komen gewandeld. “Die man reageerde meteen enorm agressief en grabbelde ons vast. Onze zoon kwam zelfs naar buiten gelopen en probeerde die gast weg te jagen. Het leek alles alleen maar erger te maken. Er zijn werken in de straat bezig en daardoor had die gast stenen kunnen bemachtigen, waarmee hij naar ons begon te gooien. We zochten dekking en hoorden ook enkele knallen. Enkele stenen hadden schade gemaakt aan de zijkant van onze woning, waar ook een raam sneuvelde. Het grote raam aan de voorkant van ons huis mocht er ook aan geloven en is volledig in diggelen.”

De politie kwam tussenbeide en kon de autoverkoper inrekenen, al zijn Brecht en Tamara er niet gerust in. “Een van die stenen kwam terecht in het bed van onze dochter, die godzijdank net dan niet thuis was”, sluiten ze af. “We hoorden ondertussen al dat de man in kwestie mocht vertrekken na zijn verhoor. Wat als hij terug naar hier komt? Wat als hij wraak zoekt? We zullen alvast niet goed meer slapen.” Bij de politie was niemand bereikbaar voor commentaar.