Schermutseling ontsiert schoentjesworp in Izegem

De schoentjesworp die traditioneel plaatsvindt op het einde van de Izegemse kermis, eindigde zondag in de vooravond met een schermutseling. Een vrouw die naast een prijs greep, ging een andere vrouw te lijf. Er kwam zelfs een ambulance aan te pas.

“Eén donker wolkje aan een anders massaal blauwe hemel”, zo omschrijft schepen van Musea Kurt Himpe de schermutseling die plaatsvond aan museum Eperon d’Or in de Prins Albertlaan in Izegem. Sinds een aantal jaar is dit de locatie voor de schoentjesworp, een traditie die al tientallen jaren bestaat in de stad. Het is net als het vuurwerk één van de afsluiters van de kermisweek.

Gouden schoen

Het concept is simpel: vanuit de toren van museum Eperon d’Or worden miniatuurschoentjes geworpen. Wie er eentje kan bemachtigen, kan dit inwisselen voor een naturaprijs, onder meer geschonken door sponsors. Een gouden schoentje geeft recht op een hoofdprijs.

Door het lint

Rond 16 uur kwam een menigte samen in een poging één van de schoentjes te vangen die door conservator Gertjan Remmerie, burgemeester Bert Maertens of schepen Kurt Himpe werden gegooid. Alles verliep gezellig tot één bepaalde dame het niet nam dat ze naast een prijs greep. Ze ging daarop een andere vrouw te lijf. “Er werd gestampt en aan de haren getrokken”, bevestigt schepen Himpe. De vrouw ging dermate door het lint dat er voor het slachtoffer een ambulance ter plaatse diende te komen.

“Spijtig dat dit leuk gebeuren hierdoor ontsierd werd”

De boze vrouw verliet al roepend en tierend het gebeuren en onder veel verbaasde blikken trok ze richting centrale brug. Een museummedewerker probeerde de situatie nog te ontmijnen, tevergeefs echter. “Spijtig dat dit leuk gebeuren hierdoor ontsierd werd. Maar we trekken ons op aan het succes dat Monumentendag, waarvan Eperon d’Or ook deel uitmaakte, in de stad had. Liefst 2.600 bezoekers mochten we verwelkomen”, besluit de schepen.