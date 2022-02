Schermutseling nabij Daikin, slachtoffer loopt allicht gebroken arm op

In de Zandvoordestraat in Oostende ontstond donderdag kort na de middag een schermutseling op de stoep. Daarbij werd een 52-jarige man omvergeduwd, waarop hij een pijnlijke val maakte en zijn arm gebroken zou hebben. De politie rekende intussen drie verdachten in.

Het incident gebeurde rond 13.20 uur ter hoogte van de inrit van Daikin Europe, waar het slachtoffer werkt.

Pijnlijke val

“Er ontstond om nog onduidelijke redenen een woordenwisseling tussen twee of meerdere personen. Daarbij zou één man een duw hebben uitgedeeld aan een andere man (52), waarop die laatste een pijnlijke val maakte en mogelijk z’n arm brak. De mug kwam ter plaatse om de eerste zorgen en pijnstilling toe te dienen”, duidt politiewoordvoerder Timmy Van Assche.

“Een goed half uur na het voorval kon de politie drie mogelijke verdachten oppakken voor verder verhoor. Het slachtoffer is intussen naar het ziekenhuis gebracht”, aldus Van Assche. (BB)