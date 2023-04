Scheidsrechter Olivier Marteel (52) moet tussenbeide komen nadat activisten WK snooker verstoren

Het WK snooker in The Crucible in Sheffield is verstoord door twee activisten. Op één van de snookertafels kon de West-Vlaamse scheidsrechter Olivier Marteel (52) uit Alveringem heibel voorkomen door op tijd een onruststoker tegen te houden.

Een van de activisten kon een zakje oranje poeder uitstrooien op een snookertafel voor hij gegrepen werd, waardoor de spelers naar de kleedkamers moesten.

Marteel grijpt snel in

Door het snelle ingrijpen van scheidsrechter Olivier Marteel kon de tafel waar Mark Allen en Fan Zhengyi aan het spelen waren, beschermd worden. Daar kon de avondsessie worden hervat.

Olivier Marteel (52) is afkomstig van Nieuwpoort, maar woont nu in Gijverinkhove (bij Alveringem). Marteel behoort tot één van de meest ervaren scheidsrechters in het snooker.

Don’t mess with Olivier Marteel 👊🏻pic.twitter.com/EUewRt5J86 — Live Snooker (@Livesnooker) April 17, 2023