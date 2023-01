Samy (22) uit Heule slachtoffer van racisme en zinloos geweld op oudejaar: “Wilde ruziemakers uit elkaar halen”

1 januari rond 4u30. Feestvierders duiken hun bed in, bestellen het laatste pintje of wensen hun naasten het allerbeste voor 2023. Dat geldt niet voor Samy Van Grembergen (22) uit Heule. Toen hij wou tussenkomen bij een schijnbaar onschuldige discussie op Gullegemplaats werd hij getrakteerd op tal van racistische verwensingen en een rake klap op het hoofd. Het resultaat? Een gebroken oogkas en jukbeen en ook een mentale opdoffer. Hij doet nu voor het eerst zijn verhaal.

Samy is een Heulenaar pur-sang. Hij is lid van de werkgroep van de Tinekesfeesten en speelt voetbal bij BVC Den Hert en De Fruitsjotters. Samy is dan ook een graag geziene gast in het Heulse straatbeeld. De verbazing was dan ook groot toen veel Heulenaars op nieuwjaarsdag via Facebook te lezen kregen dat Samy het slachtoffer was geworden van een daad van zinloos geweld, met volgens Samy racistische motieven. “Het is zo jammer om te zeggen, maar ik heb me leren aanpassen aan die racistische verwijten.” klinkt het.

“Keer maar terug naar je land”

“Toen ik zag dat één van mijn vrienden een duw kreeg, probeerde ik in alle rust te gaan bemiddelen”, steekt Samy van wal. “Toen ik die ruziemakers erop aanspraak kreeg ik meteen racistische verwijten naar het hoofd geslingerd zoals “zwartje, ge moet u niet moeien” of “ga maar terug naar uw land”. Samy, zoon van een Belgische vader en Marokkaanse moeder, sprak hen aan op de dwaasheid van die opmerkingen. De sfeer werd grimmiger, de verwensingen klonken almaar luider en agressiever. En paf. Voor hij het wist kreeg Samy een rake klap op de rechterkant van het hoofd. “Wanneer ik de dagen na het voorval mijn ogen sloot, bleef ik die klap maar opnieuw voor me zien”.

“Ik probeer me telkens in te beelden dat het maar enkelingen zijn. Alleen wordt keer op keer het tegendeel bewezen”

De schade van die klap viel niet te overzien: een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en tot op vandaag nog geen gevoel in de rechterkant van zijn gezicht. Samy werd meteen afgevoerd naar de spoedafdeling van AZ Groeninge en onderging de dagen nadien een operatie aan het gezicht. “De pijn de eerste dagen was niet om uit te houden. Ik voelde gewoon dat alles los zat”.

Vooral mentale klap

Iets minder dan twee weken na de laffe daad gaat is het intussen aan de beterhand met Samy. Zijn vriendin Valentine wijkt geen moment van zijn zijde. “Toen ik haar bezorgde blik zag de avond zelf, brak mijn hart. Pas dan wist ik hoe ernstig het was.” De operatie, twee dagen na het voorval, verliep vlekkeloos en het herstel op fysiek vlak loopt naar behoren. Naar waarschijnlijkheid zal Samy zo’n vier weken werkonbekwaam zijn. Hij is nog steeds zeer vermoeid en kan moeilijk de focus bewaren.

De fysieke klap verwerken is een sprint, de mentale opdoffer te boven komen een opeenvolging aan marathons. Het grote rechtvaardigheidsgevoel siert Samy, maar speelt ‘m nu op trieste wijze parten. “Het doet me vooral pijn dat ik handelde om goed te doen en uiteindelijk een slachtoffer ben geworden. Nu zal ik in de toekomst, helaas, nog twee keer nadenken vooraleer ik iemand in een ruzie zal helpen”, zegt Samy.

“Het zal lang duren vooraleer ik weer met een gerust hart kan uitgaan”

Hoe lang het mentale herstel in beslag zal nemen valt moeilijk uit te drukken. “Ik denk niet dat ik de komende periode of überhaupt zelfs ooit nog op mijn gemak zal kunnen weggaan. Alle drukke locaties zullen me meteen doen terugdenken aan de klap. Vooral het feit dat ik ‘m nooit heb zien aankomen, maakt me extra bang.”

Dat er ook racistische verwijten aan te pas kwamen, maakt de mentale opdoffer nog des te erger. Al heeft Samy die, hoe erg het ook mag klinken, leren aanvaarden. Verwensingen als ‘keer terug naar je land’ of ‘zwartje’ zijn helaas schering en inslag. In juli was hij op een voetbaltornooi ook al eens het slachtoffer, toen alleen met verbaal geweld. “Het klinkt enorm raar en onjuist, maar ik heb me leren aanpassen aan de situatie. Ik ben er gewend aan geraakt. Ik probeer me telkens in te beelden dat het maar enkelingen zijn. Alleen wordt keer op keer het tegendeel bewezen. Het is eigenlijk een doelloze strijd om me er in op te blijven jagen”.

Dader gaf zich aan

De dader ging zich een dag na de gebeurtenissen op eigen houtje aangeven bij de politie. Dat wordt bevestigd door politiecommissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van Politiezone Grensleie. Die geeft ook aan dat ze “op het goede spoor zitten”. Samy liet via Facebook weten dat het met zijn gezondheid de goeie kant uitgaat en werd meteen met warme wensen uit alle uithoeken overladen. “Het doet deugd om te zien dat zoveel mensen met me inzitten. Ik heb niet alle berichtjes kunnen beantwoorden, maar het geeft me een warm gevoel”.