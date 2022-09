Ruzie tussen liefdesrivales ontaardt: vrouw aangehouden nadat ze met glas snijwonde van 15 centimeter in gezicht aanbrengt

Een vrouw werd woensdagavond gearresteerd in Koksijde na een hoogoplopende ruzie op straat waarbij ze haar liefdesrivale lelijk toetakelde. Tijdens het gevecht sloeg de vrouw glas kapot in het gezicht van de andere dame. Die liep daarbij een gapende snijwonde van 15 centimeter op in de wang.

Woensdagavond rond 20.30 uur verwittigden omstaanders de hulpdiensten nadat ze een zwaar gevecht zagen tussen twee vrouwen ter hoogte van de Koninklijke Baan in Koksijde. Zowel de politie als twee ziekenwagens snelden ter plaatse. Het bleek dat de twee vrouwen, die vroeger deel uitmaakten van een vaste groep van vier die geregeld voor overlast zorgen aan de Westkust, het met elkaar aan de stok hadden gekregen.

De oorzaak van de ruzie zou opnieuw vermeend overspel zijn waarbij de ene vrouw een affaire heeft met de vriend van de andere vrouw, allemaal binnen hetzelfde voormalige vriendengroepje. Zowel A.W. als M.C. vlogen elkaar in de haren waarop een van hen plots een glas bovenhaalde en dat in het gezicht van de andere kapot sloeg. Die vrouw liep daarbij een gapende snijwonde van 15 centimeter op.

Aangehouden

De politie kwam tussenbeide en haalde de 33-jarige en 38-jarige vrouwen uit elkaar. Terwijl de gewonde vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis werd haar aanvalster geboeid en opgesloten in de politiecel. De gewonde vrouw kan een tijdlang niet werken door haar verwondingen. Het is niet de eerste keer dat beide vrouwen elkaar bekampen voor de liefdesaffaire. In 2020 kregen ze elk vier maanden cel voor een gevecht waarbij ook een mes op de keel werd gezet.

“Een vrouw (geboren in 1987) uit Koksijde is door de Veurnse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid en van verboden wapendracht”, laat het parket donderdagmiddag weten. (JH)